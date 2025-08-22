快訊

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

整理包／今晚鬼門開！買房有訣竅、普度別求財 盤點農曆7月習俗禁忌

罷免投票倒數最後一天 中三選區楊瓊瓔、罷團掃街站路口從早到晚

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中三藍委楊瓊瓔把握最後一天，到市場掃街拜票。圖／楊瓊瓔服務處提供
中三藍委楊瓊瓔把握最後一天，到市場掃街拜票。圖／楊瓊瓔服務處提供

823第二波大罷免投票倒數最後一天，遭罷藍委與罷免方衝刺，台中第三選區立委楊瓊瓔今天行程滿檔，從路口拜票、市場掃街到徒步掃街，中三罷團也不甘示弱，一大早就在路口與市場舉牌，傍晚則會到公園遊行，雙方都想在最後關頭催出關鍵選票。

楊瓊瓔8月2日開始陸續在神岡、潭子、后里、大雅成立4處反罷免後援會，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫等人紛紛站台；本周開始陸戰車掃，每天從上午到下午輪流掃3個區，一次掃完全部4區。

楊瓊瓔今天上午7時就現身潭子的雅潭路與勝利路口，懇託鄉親投下不同意票，8時到8時半前往潭子頭家厝菜市場掃街，9時起更是在大雅菜市場連掃1個半小時；楊預計今天下午6時開始從大雅區的立委服務處出發，在大雅區徒步掃街2小時。

中三罷團則從8月初就開始路口舉牌，與823其他投票的中二選區、中八選區罷團合作，發起聯合路口宣傳，已投票結束的中四、中五、中六罷團也有加入；本周中三罷團持續在台三線潭子段的路口舉牌，遭遇午後雷陣雨也不退縮。

中三罷團今天上午7時半在潭子區中山潭興路口舉牌，9時則在潭子傳統市場舉牌；下午5時45分將在大雅區大雅公園集合，沿中清路、雅潭路等步行掃街，環繞大雅區，最後回到大雅公園。

楊瓊瓔與罷團明天將各自開票，楊瓊瓔選擇在大雅區的服務處，預計架設大看板計票；罷團則會前往神岡區的寮福宮廟埕廣場，架設投影屏幕開票。

中三罷團預計今天傍晚從大雅公園出發，步行掃街大雅區。圖／中三罷團提供
中三罷團預計今天傍晚從大雅公園出發，步行掃街大雅區。圖／中三罷團提供
中三罷團8月頻繁在路口舉牌，從早到晚風雨無阻。圖／中三罷團提供
中三罷團8月頻繁在路口舉牌，從早到晚風雨無阻。圖／中三罷團提供
楊瓊瓔（前排右一）上午7時就到路口宣傳，懇請支持者明天出門投票。圖／楊瓊瓔服務處提供
楊瓊瓔（前排右一）上午7時就到路口宣傳，懇請支持者明天出門投票。圖／楊瓊瓔服務處提供

罷免

延伸閱讀

同台國民黨團催票823 韓國瑜：我們一起結束紛擾政爭

整理包／823全國投票日！要投哪些項目？第二波罷免7立委選區看清楚

影／參選黨主席？盧秀燕與鄭麗文同台為楊瓊瓔站台

鄭麗文表態選黨魁後首合體 盧秀燕緊握手「講這句」藏玄機

相關新聞

支持度直掉反向英系靠攏 沈政男：823用選票「一拳擊倒」賴清德

726大罷免大失敗，賴政府支持度大跌，有人說賴政府只要稍加調整，就能像蔡英文首任一樣起死回生。醫師沈政男今天發文指出，賴...

罷免投票倒數最後一天 中三選區楊瓊瓔、罷團掃街站路口從早到晚

823第二波大罷免投票倒數最後一天，遭罷藍委與罷免方衝刺，台中第三選區立委楊瓊瓔今天行程滿檔，從路口拜票、市場掃街到徒步...

藍營新店合體催票不同意罷免 喊話：超越羅明才得票數

823罷免投票登場前夕，國民黨新北市立委羅明才今在新店車掃拜票，藍營多位地方議員同台力挺，呼籲支持者一定要出來投下不同意...

823砲戰紀念日...趙少康提「新823」：國民黨要7比0全數守住

明天適逢823砲戰紀念日，中廣前董事長趙少康今上午陪同國民黨立委羅明才在新店車掃拜票時，將此次七場立委罷免案比喻為「新8...

影／蔣萬安：明用選票「重重的告訴賴清德」別再惡搞

823罷免投票倒數關鍵時刻，台北市長蔣萬安上午南下台中豐原，陪同台中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣，用車隊掃街拜票方...

不是演習！ 蔣萬安趕來豐原發警報 823選前雙方陣營山城短兵相接

明天是823罷免投票前的最後一天，台北市長蔣萬安上午再度趕來豐原，為立法院副院長江啟臣掃街拜票，江啟臣感性地說，「萬安為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。