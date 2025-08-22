罷免投票倒數最後一天 中三選區楊瓊瓔、罷團掃街站路口從早到晚
823第二波大罷免投票倒數最後一天，遭罷藍委與罷免方衝刺，台中第三選區立委楊瓊瓔今天行程滿檔，從路口拜票、市場掃街到徒步掃街，中三罷團也不甘示弱，一大早就在路口與市場舉牌，傍晚則會到公園遊行，雙方都想在最後關頭催出關鍵選票。
楊瓊瓔8月2日開始陸續在神岡、潭子、后里、大雅成立4處反罷免後援會，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫等人紛紛站台；本周開始陸戰車掃，每天從上午到下午輪流掃3個區，一次掃完全部4區。
楊瓊瓔今天上午7時就現身潭子的雅潭路與勝利路口，懇託鄉親投下不同意票，8時到8時半前往潭子頭家厝菜市場掃街，9時起更是在大雅菜市場連掃1個半小時；楊預計今天下午6時開始從大雅區的立委服務處出發，在大雅區徒步掃街2小時。
中三罷團則從8月初就開始路口舉牌，與823其他投票的中二選區、中八選區罷團合作，發起聯合路口宣傳，已投票結束的中四、中五、中六罷團也有加入；本周中三罷團持續在台三線潭子段的路口舉牌，遭遇午後雷陣雨也不退縮。
中三罷團今天上午7時半在潭子區中山潭興路口舉牌，9時則在潭子傳統市場舉牌；下午5時45分將在大雅區大雅公園集合，沿中清路、雅潭路等步行掃街，環繞大雅區，最後回到大雅公園。
楊瓊瓔與罷團明天將各自開票，楊瓊瓔選擇在大雅區的服務處，預計架設大看板計票；罷團則會前往神岡區的寮福宮廟埕廣場，架設投影屏幕開票。
