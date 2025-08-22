聽新聞
藍營新店合體催票不同意罷免 喊話：超越羅明才得票數
823罷免投票登場前夕，國民黨新北市立委羅明才今在新店車掃拜票，藍營多位地方議員同台力挺，呼籲支持者一定要出來投下不同意罷免票，讓羅明才票數不僅守住，更要超越當初當選的得票數，向民進黨「展現民意」。
新北市議員劉哲彰表示，這場罷免是「無理的罷免」，政府執意推動讓基層難以接受，「我們的力量要展現出來，就像少康兄（中廣前董事長趙少康）說的，有理走遍天下、無理寸步難行，823一定要站出來，把票投下去，不只要贏，更要超越羅明才的得票數」。
羅明才則感謝地方長期支持，他提到，劉哲彰的父親、前立委劉盛良與他一路合作，爭取超過2000億元的建設預算，包括大鵬抽水站、地方活動中心等，「這都是一棒接一棒的努力，沒有其他目的，就是希望生活更好，家園越來越棒」。
新北市議員黃心華則強調，726大罷免已經展現人民反對動盪、拒絕仇恨的聲音，但民進黨仍「執意要搞」，因此823務必再度展現民意，「投下不同意罷免，就是對賴清德投下不同意票」。他也呼籲選民除了力挺羅明才，另一張「核三延役公投」的選票也要投同意，「不希望缺電、不希望再用肺發電，就要用選票支持」。
新北市議員陳儀君則進一步喊話，羅明才上屆當選票數是12萬3千多票，希望這次罷免投票能催出15萬張不同意票，「一起出來投票，一起完封民進黨」。
