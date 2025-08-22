公投與7藍委罷免案8/23投票 5注意事項出爐

快訊

中央社／ 台北22日電

核三重啟公投與7藍委罷免案將於明天投票，中選會今天透過記者會提出5注意事項，包含投票日未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為，以及投票後不得亮票，否則最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案8月23日將在新北市、台中市、新竹縣及南投縣投開票。同一日還有全國性核三重啟公投，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。

根據中選會資訊，國民年滿18歲有公民投票權，核三重啟公投次全國性公民投票投票權人人數達2000萬2091人，其中首投族約75萬人，全國共設368個選務作業中心、17832個投開票所，動員逾20萬名選務人員投入，民眾可透過中選會「114年全國性公民投票公投專區」或內政部戶政司全球資訊網的「投票所地點查詢」系統查詢投開票所位置。

中選會副主委陳朝建今天透過記者會說明，罷免案與公投案投票方式採「領、領、投」流程，民眾進入投票所後，先領取罷免票，再領取公投票，一起圈選後分別投入各自票匭，開票順序則先開罷免票，再開公投票，而民眾若將罷免票或公投票誤投票匭，依法仍屬有效投票。

陳朝建也做出5點提醒，包含一，投票日雖未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為。

二，請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票，並不得穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。此外，新北市、台中市、新竹縣及南投縣，部分選舉區同日舉行罷免投票，依選罷法規定，相關穿戴佩帶也有相類限制規定，請民眾確實遵守。

三，中選會說明，不得攜出公投票或罷免票，違者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；四，不得撕毀公投票或罷免票，違者處5000元以上5萬元以下罰鍰。五，不可於圈定後將圈定內容出示他人，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

陳朝建指出，中選會已經成立「中央選務指揮及應變中心」，藉以掌握選務突發狀況並落實應變措施，並與地方選委會、中華電信等做好連繫，確保投開票順利，在投票結束後，各投票所現場將張貼開票結果供民眾查看，並派專人將「投開票報告表」送至鄉鎮、市、區選務作業中心進行資料登載，同步將計票資料傳送至中央選情中心立即公開，與各地開票結果一致，也會於中選會網站直播。

陳朝建說明，國家通訊傳播委員會也將派員選情中心，進駐監看，而開票與計票作業全程公開透明，電腦計票具完善資訊安全防護與備援措施，並感謝承辦廠商中華電信協助辦理。

