823砲戰紀念日...趙少康提「新823」：國民黨要7比0全數守住
明天適逢823砲戰紀念日，中廣前董事長趙少康今上午陪同國民黨立委羅明才在新店車掃拜票時，將此次七場立委罷免案比喻為「新823」，呼籲藍營支持者要「七比零」全數守住，尤其在新店必須確保羅明才通過考驗，「不同意罷免的票數要比他上次得票還高」，才能真正給民進黨與總統賴清德一次教訓。
趙少康指出，823砲戰時，國軍最後守住金門，讓共軍無功而返，明天的罷免投票同樣攸關國民黨存亡，「明天我們國民黨要打敗民進黨，七席一席都不能丟！」他強調，若讓民進黨突破一席，執政黨就會宣稱自己沒有輸，因此藍營必須全力應戰，特別是在新店，「羅明才一定要守住，大家千萬不能鬆懈」。
他批評，羅明才上屆才剛順利連任，並且在地方爭取了許多建設與福利，如今僅僅一年多就被發動罷免，完全沒有道理，認為這是民進黨「任性治國」的表現。他強調，從小父母教育「有理走遍天下，無理寸步難行」，這場罷免正是不合理的例子，「一定要用行動讓民進黨難看，再打臉賴清德一次」。
趙少康表示，今晚國民黨將舉辦選前之夜，陣容相當強大，不過他因主持節目無法到場，因此上午特別先陪羅明才掃街，呼籲支持者務必在明天投下不同意罷免票，「戒慎恐懼，步步為營」，讓羅明才順利過關。
