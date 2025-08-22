不是演習！ 蔣萬安趕來豐原發警報 823選前雙方陣營山城短兵相接

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
明天是823罷免投票前的最後一天，台北市長蔣萬安上午再度趕來豐原，為立法院副院長江啟臣掃街拜票。記者黑中亮／攝影
明天是823罷免投票前的最後一天，台北市長蔣萬安上午再度趕來豐原，為立法院副院長江啟臣掃街拜票，江啟臣感性地說，「萬安為什麼來，很簡單！就是告訴我們這不是演習，這是警報。」至於中八「一罷擊臣」罷免團隊捨棄傳統大型造勢晚會，舉辦選前大車河行動掃街深入山城五區92個里。

蔣萬安指出，江啟臣是台中市三屆立委的副院長，這一次也因為他的優秀，被民進黨823設定為頭號目標，所以呼籲山城的鄉親，不要讓江啟臣孤軍奮戰，在明天8月23日大家出來投下不同意罷免的票數，守住江啟臣，就是守住台中市的未來重重的告訴總統賴清德，不要再繼續惡搞下去，好好的回歸國政，照顧民生。

江啟臣表示，蔣萬安是立法院的好同事，而且有革命感情，大家在一起打過很多仗，之前也有來幫我宣講的時候也來站台，明天就是823，所以萬安這次來豐原一起掃街拜票，就是告訴大家這次不是演習，而是發警報了，也告訴大家明天這一張選票非常關鍵，不只關乎到江啟臣，還關乎到所有的市民，所有的選民，更重要的是關乎到台灣民主的未來。

為了感謝蔣萬安的到來，面對夏季的艷陽照射，江啟臣不僅貼心準備了防曬噴霧，基於萬安的「百搭好人緣」，特別送了兩瓶中部最有名的東泉、源美辣椒醬，讓蔣市長帶回家品嘗百搭的沾醬。

至於中八罷免團隊「一罷擊臣」今在選前最後一日，不希望民眾舟車勞頓趕場，決定捨棄傳統大型造勢晚會，組成摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區，在最後黃金一天持續深入大街小巷，進行最後衝刺，把催票行動帶進每一個村里巷弄，以最貼近基層的方式，號召公民在8月23日勇敢投票。

中八罷免團隊選前最後一日，組成摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區，持續深入大街小巷，進行最後衝刺。圖／一罷擊臣提供
中八罷免團隊選前最後一日，組成摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區，持續深入大街小巷，進行最後衝刺。圖／一罷擊臣提供
中八罷免團隊選前最後一日，組成摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區，持續深入大街小巷，進行最後衝刺。圖／一罷擊臣提供
中八罷免團隊選前最後一日，組成摩托車隊繞行豐原、東勢、石岡、新社、和平五區，持續深入大街小巷，進行最後衝刺。圖／一罷擊臣提供

