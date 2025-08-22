說好並肩民團走完823最後一哩 民進黨投票前一天靜悄悄

第二波立委罷免、核三公投明天將要投票，民進黨今天並未規畫大型催票活動，民進黨人士表示，黨的立場相當清晰堅定，但以最小成本走完823是黨內共識，著眼這之後的內閣改組，執政團隊整隊再出發，才是接下來的重點。

民進黨主席賴清德上月30日在中常會向公民團體及支持者道歉，並宣示823第二波罷免投票繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。對於公投案，賴也說，核三重啟公投根本無法確認人民願意承擔多少風險，823公投他會去投票，大家一起投下不同意票。民進黨立院黨團總召柯建銘則表示，823大罷免是背水一戰，賴清德已下令，重點在823的「精準罷免」。

726大罷免前一天，罷團結合民進黨，發起全國站路口大掃街，時任民進黨秘書長的林右昌，還在花蓮配合罷團車隊掃街；晚間罷團在立法院外舉辦「為民主守夜 公民集氣」晚會，民進黨團幹事長吳思瑤到場宣講助陣；有別於726，今天選前之夜，民進黨無任何實體大型活動串連計畫，一位民進黨立委說，反正結果大家心理有數，該表態的意思到就足矣，該放眼未來調整步伐比較要緊。

民進黨備戰核三公投同樣冷颼颼，在賴總統說他會投下不同意票後，民進黨中央、民進黨立院黨團均並未大力宣傳，僅在網路上零星呼籲民眾投下不同意票。民進黨人士分析，公投整體投票意願冷，估計要通過門檻有困難，但由於題目經過藍白刻意設計，恐怕同意票大於不同意票，是可預期結果。