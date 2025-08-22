同台國民黨團催票823 韓國瑜：我們一起結束紛擾政爭

明日為核三延役公投、七名國民黨立委罷免案投票，立法院長韓國瑜今日同台國民黨立院黨團全體委員，公開呼籲明日投下不同意罷免，針對核三延役公投也投下同意票，「讓我們一起趕快結束紛紛擾擾的政治鬥爭」。

國民黨團今在議場前大集合，舉行記者會，為明日公投和反罷免催票。韓國瑜也與國民黨團同台，做最後呼籲。

韓國瑜表示，明天823投票，立法院有七位優秀立委面臨到不公平、不合理的罷免，台中市、立法院副院長江啟臣也在罷免的名單，也包括國民黨立委楊瓊瓔、顏寬恒、馬文君、游顥、林思銘、羅明才。

韓國瑜說，親愛的台灣同胞，這場罷免太不公平，民進黨不應該用國家的資源，來罷免所有反對黨立委，真的如果這樣惡性發展下去，立法院只剩下一個政黨、一種聲音，失去了監督跟制衡的力量。

韓國瑜指出，親愛的台灣同胞，民主絕對不能再走回頭路，拜託所有同胞們、選民們，明天進到投票所時，發揮智慧跟勇氣、力量投下不同意罷免。

韓國瑜也強調，另外能源政策，為了乾淨、永續以及廉價的能源，也希望大家針對核三延役公投，能夠投下同意票。「讓我們一起趕快結束紛紛擾擾的政治鬥爭」，過了823，希望台灣、不分朝野，大家能夠團結一起，為台灣的未來，大家努力打拚。再次拜託，一起投下不同意罷免。