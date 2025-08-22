「決戰新北」選前之夜造勢 藍營大咖今晚齊聚新店挺羅明才

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨今晚在新店將舉辦「決戰新北反惡罷之夜」 大咖齊聚挺羅明才。圖／新北市立委羅明才提供
國民黨今晚在新店將舉辦「決戰新北反惡罷之夜」 大咖齊聚挺羅明才。圖／新北市立委羅明才提供

新北市立委羅明才今晚將在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」選前之夜造勢晚會，藍營大咖齊聚，陣容堅強。包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、台北市副市長李四川，民眾黨主席黃國昌也將現身力挺，以及多位國民黨立院黨團幹部與新北藍營議員，都將站上舞台，展現團結氣勢。

活動也將邀請歌手李明德、王瑞瑜演出助陣，預計晚上6時30分開放入場，晚上7時開始。這場造勢晚會不僅是羅明才力拚保位的最後衝刺，也是國民黨整合力量、號召支持者的重要時刻。

罷免

