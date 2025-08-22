「決戰新北」選前之夜造勢 藍營大咖今晚齊聚新店挺羅明才
新北市立委羅明才今晚將在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」選前之夜造勢晚會，藍營大咖齊聚，陣容堅強。包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、台北市副市長李四川，民眾黨主席黃國昌也將現身力挺，以及多位國民黨立院黨團幹部與新北藍營議員，都將站上舞台，展現團結氣勢。
活動也將邀請歌手李明德、王瑞瑜演出助陣，預計晚上6時30分開放入場，晚上7時開始。這場造勢晚會不僅是羅明才力拚保位的最後衝刺，也是國民黨整合力量、號召支持者的重要時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言