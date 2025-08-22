罷團「好立委投同意」圖卡 藍提告涉詐

八二三投票將至，國民黨立法院黨團批評，不少罷免團體以詐騙式文宣「好立委，投同意」混淆視聽。國民黨團表示，已赴台北市中正一分局正式提告，要求司法機關偵辦，以正視聽；過去「黑綠雞蛋」、「蘇貞昌甩筆」等事件馬上就辦，現在就要看檢調對罷團、青鳥違法亂紀到底辦不辦、多久破案？

國民黨團書記長王鴻薇表示，罷團現在變詐團，讓詐騙式文宣滿天飛，宣傳時竟以「好立委，投同意」來混淆視聽；罷團甚至將民眾黨對罷免及公投的宣傳圖動手腳，如此明目張膽極為惡劣。

國民黨團副書記長陳玉珍也說，部分民眾竟以「我們是一般民眾，沒有影響力」為由踩紅線，其實根據選罷法，只要沒有署名就是黑函；現在若提告，還要等地檢署分案，距離八二三時間已不及，因此馬上就到警局報案。她還說，很多罷團現在直接說來不及宣傳罷免了，「反正他們只看標題，不看內容」，乾脆混淆投票比較快。

國民黨團副書記長翁曉玲表示，任何形式誤導或扭曲事實已經違反選罷法第一○四條，尤其近期案例都是以看似正面的宣傳文宣，來釋放錯誤訊息，真的非常惡劣。

國民黨團昨於記者會後再發新聞稿表示，面對罷團、青鳥惡意重製、竄改文字誤導選民，近日變本加厲散布詐騙梗圖，國民黨團昨已正式赴台北市中正一分局提告相關人員違反「公職人員選舉罷免法」，要求司法機關偵辦。