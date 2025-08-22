聽新聞
0:00 / 0:00

罷團「好立委投同意」圖卡 藍提告涉詐

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

八二三投票將至，國民黨立法院黨團批評，不少罷免團體以詐騙式文宣「好立委，投同意」混淆視聽。國民黨團表示，已赴台北市中正一分局正式提告，要求司法機關偵辦，以正視聽；過去「黑綠雞蛋」、「蘇貞昌甩筆」等事件馬上就辦，現在就要看檢調對罷團青鳥違法亂紀到底辦不辦、多久破案？

國民黨團書記長王鴻薇表示，罷團現在變詐團，讓詐騙式文宣滿天飛，宣傳時竟以「好立委，投同意」來混淆視聽；罷團甚至將民眾黨對罷免及公投的宣傳圖動手腳，如此明目張膽極為惡劣。

國民黨團副書記長陳玉珍也說，部分民眾竟以「我們是一般民眾，沒有影響力」為由踩紅線，其實根據選罷法，只要沒有署名就是黑函；現在若提告，還要等地檢署分案，距離八二三時間已不及，因此馬上就到警局報案。她還說，很多罷團現在直接說來不及宣傳罷免了，「反正他們只看標題，不看內容」，乾脆混淆投票比較快。

國民黨團副書記長翁曉玲表示，任何形式誤導或扭曲事實已經違反選罷法第一○四條，尤其近期案例都是以看似正面的宣傳文宣，來釋放錯誤訊息，真的非常惡劣。

國民黨團昨於記者會後再發新聞稿表示，面對罷團、青鳥惡意重製、竄改文字誤導選民，近日變本加厲散布詐騙梗圖，國民黨團昨已正式赴台北市中正一分局提告相關人員違反「公職人員選舉罷免法」，要求司法機關偵辦。

罷免 罷團 青鳥

延伸閱讀

罷團「好立委投同意」圖卡涉詐 國民黨團今將赴警局報案

影／罷團梗圖意圖騙票 國民黨團批民進黨惡性不改

遭陳玉珍求償法院判賠5萬 吳沛憶擬討論上訴否

諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」…吳沛憶要賠5萬元 法院判決理由曝光

相關新聞

新聞眼／面對新民意 對抗式執政須修正

八二三罷免結果出爐後，賴政府將進行內閣改組，綠營內部多認為，行政院長卓榮泰可望留任。「賴卓體制」存續，重要原因是內外部政...

罷團「好立委投同意」圖卡 藍提告涉詐

八二三投票將至，國民黨立法院黨團批評，不少罷免團體以詐騙式文宣「好立委，投同意」混淆視聽。國民黨團表示，已赴台北市中正一...

韓國瑜批罷免形同政治屠殺 盧秀燕：用選票讓總統回歸國政

八二三罷免投票明天登場，台中市長盧秀燕昨天請假，連跑台中、南投四個立委選區反罷免，盧秀燕四度砲轟賴清德總統，就職一年半搞...

823後內閣改組 國安外交傳異動、賴卓體制將延續

八二三第二波大罷免結束後，賴政府執政團隊將進行人事調整。據了解，行政院長卓榮泰留任的可能性高，內閣傾向局部改組，國安及外...

影／726反罷拿下全國最高票 高虹安替林思銘站台延續氣勢

823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。高...

盧秀燕請假陪楊瓊瓔車掃 轟賴清德就任後只會搞罷免

罷免投票倒數，台中市長盧秀燕今晚到大雅區，陪國民黨台中立委楊瓊瓔車隊掃街。盧秀燕表示，賴清德總統就任才1年半，已經搞了3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。