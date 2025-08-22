聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜批罷免形同政治屠殺 盧秀燕：用選票讓總統回歸國政

聯合報／ 記者趙容萱江良誠黑中亮余采瀅／連線報導
台中市長盧秀燕（左）的粉底液曾引發議論，她昨與立法院長韓國瑜（右二）合體陪立委馬文君車掃，祭出法寶「防曬噴霧」，韓國瑜低頭接受「洗禮」，支持者哈哈大笑。記者陳正興／攝影
台中市長盧秀燕（左）的粉底液曾引發議論，她昨與立法院長韓國瑜（右二）合體陪立委馬文君車掃，祭出法寶「防曬噴霧」，韓國瑜低頭接受「洗禮」，支持者哈哈大笑。記者陳正興／攝影

八二三罷免投票明天登場，台中市長盧秀燕昨天請假，連跑台中、南投四個立委選區反罷免，盧秀燕四度砲轟賴清德總統，就職一年半搞了三場罷免，前二次選民已說ＮＯ，賴還不收手，八二三還要全黨投入；美國關稅重創台灣產業，賴總統、民進黨都不關心，呼籲投不同意票讓總統「回歸國政」。

立法院長韓國瑜昨天也到南投陪游顥、馬文君掃街，韓國瑜火力全開，批民進黨推動大規模罷免是民主倒退、推動罷免形同「政治屠殺」。他說，民主要包容不同聲音，民進黨動用國家資源，想把不同聲音「殺光光」。如果讓立法院變成一黨專政，「這不是民主，而是屠殺」。他批評民進黨濫用國家資源，結合網軍與媒體打擊對手，把台灣民主帶上錯誤道路。

盧秀燕昨先後為台中立委顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔車掃、站台，還跨區到南投與韓國瑜合體，陪立委馬文君車隊掃街。盧秀燕使用的粉底液日前遭民進黨立委王義川大作文章，昨天豔陽下車掃，她拿出「防曬噴霧」幫韓國瑜的頭頂、臉部噴灑，韓也彎腰低頭接受「洗禮」，逗得支持者哈哈大笑。

盧秀燕說，罷免投票倒數計時，她擔心大家掉以輕心，最後要全面衝刺，搶救七名優質好立委，民進黨要罷免他們，沒有正當理由，尤其美國關稅重創台灣產業，南部災後復建緩慢，賴總統應該更用心因應經濟風暴、災後復建，而不是還在搞大罷免，沒關心台灣產業、經濟。

盧秀燕說，賴總統就職一年半，搞了三次罷免，第一攤就是去年罷免基隆市長謝國樑，第二次是七二六大罷免，這兩次民眾都說ＮＯ，他還不收手，發動全黨八二三要罷免七名不同黨的立委，不管民生疾苦，只要跟賴總統不同政黨，他全部要罷免。

盧強調，賴總統的習慣就是搞政治鬥爭、不管國政，所以要制止賴總統無窮止盡的鬥爭，八二三要站出來，讓罷免七比○完封，讓總統收手「回歸國政」、「好好治國」，照顧人民生活與經濟。

盧秀燕、韓國瑜昨合體力挺馬文君，車隊遇到罷免團體，韓比出大拇指手勢展現風度。

罷免 盧秀燕 韓國瑜 賴清德

延伸閱讀

公民團體稱為學費、生活費所苦 喊話盧秀燕普發5萬

影／參選黨主席？盧秀燕與鄭麗文同台為楊瓊瓔站台

鄭麗文表態選黨魁後首合體 盧秀燕緊握手「講這句」藏玄機

合體黃國昌上戰車宣講公投 韓國瑜：台灣需乾淨永續及合理價格的能源

相關新聞

新聞眼／面對新民意 對抗式執政須修正

八二三罷免結果出爐後，賴政府將進行內閣改組，綠營內部多認為，行政院長卓榮泰可望留任。「賴卓體制」存續，重要原因是內外部政...

罷團「好立委投同意」圖卡 藍提告涉詐

八二三投票將至，國民黨立法院黨團批評，不少罷免團體以詐騙式文宣「好立委，投同意」混淆視聽。國民黨團表示，已赴台北市中正一...

韓國瑜批罷免形同政治屠殺 盧秀燕：用選票讓總統回歸國政

八二三罷免投票明天登場，台中市長盧秀燕昨天請假，連跑台中、南投四個立委選區反罷免，盧秀燕四度砲轟賴清德總統，就職一年半搞...

823後內閣改組 國安外交傳異動、賴卓體制將延續

八二三第二波大罷免結束後，賴政府執政團隊將進行人事調整。據了解，行政院長卓榮泰留任的可能性高，內閣傾向局部改組，國安及外...

影／726反罷拿下全國最高票 高虹安替林思銘站台延續氣勢

823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。高...

盧秀燕請假陪楊瓊瓔車掃 轟賴清德就任後只會搞罷免

罷免投票倒數，台中市長盧秀燕今晚到大雅區，陪國民黨台中立委楊瓊瓔車隊掃街。盧秀燕表示，賴清德總統就任才1年半，已經搞了3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。