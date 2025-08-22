韓國瑜批罷免形同政治屠殺 盧秀燕：用選票讓總統回歸國政

八二三罷免投票明天登場，台中市長盧秀燕昨天請假，連跑台中、南投四個立委選區反罷免，盧秀燕四度砲轟賴清德總統，就職一年半搞了三場罷免，前二次選民已說ＮＯ，賴還不收手，八二三還要全黨投入；美國關稅重創台灣產業，賴總統、民進黨都不關心，呼籲投不同意票讓總統「回歸國政」。

立法院長韓國瑜昨天也到南投陪游顥、馬文君掃街，韓國瑜火力全開，批民進黨推動大規模罷免是民主倒退、推動罷免形同「政治屠殺」。他說，民主要包容不同聲音，民進黨動用國家資源，想把不同聲音「殺光光」。如果讓立法院變成一黨專政，「這不是民主，而是屠殺」。他批評民進黨濫用國家資源，結合網軍與媒體打擊對手，把台灣民主帶上錯誤道路。

盧秀燕昨先後為台中立委顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔車掃、站台，還跨區到南投與韓國瑜合體，陪立委馬文君車隊掃街。盧秀燕使用的粉底液日前遭民進黨立委王義川大作文章，昨天豔陽下車掃，她拿出「防曬噴霧」幫韓國瑜的頭頂、臉部噴灑，韓也彎腰低頭接受「洗禮」，逗得支持者哈哈大笑。

盧秀燕說，罷免投票倒數計時，她擔心大家掉以輕心，最後要全面衝刺，搶救七名優質好立委，民進黨要罷免他們，沒有正當理由，尤其美國關稅重創台灣產業，南部災後復建緩慢，賴總統應該更用心因應經濟風暴、災後復建，而不是還在搞大罷免，沒關心台灣產業、經濟。

盧秀燕說，賴總統就職一年半，搞了三次罷免，第一攤就是去年罷免基隆市長謝國樑，第二次是七二六大罷免，這兩次民眾都說ＮＯ，他還不收手，發動全黨八二三要罷免七名不同黨的立委，不管民生疾苦，只要跟賴總統不同政黨，他全部要罷免。

盧強調，賴總統的習慣就是搞政治鬥爭、不管國政，所以要制止賴總統無窮止盡的鬥爭，八二三要站出來，讓罷免七比○完封，讓總統收手「回歸國政」、「好好治國」，照顧人民生活與經濟。

盧秀燕、韓國瑜昨合體力挺馬文君，車隊遇到罷免團體，韓比出大拇指手勢展現風度。