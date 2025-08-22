聽新聞
新聞眼／面對新民意 對抗式執政須修正

聯合報／ 本報記者周佑政

八二三罷免結果出爐後，賴政府將進行內閣改組，綠營內部多認為，行政院長卓榮泰可望留任。「賴卓體制」存續，重要原因是內外部政務的延續性，但對賴政府而言，若八二三再敗，形同民意兩度對民進黨執政投下不信任票，未來除了人事異動，當前「對抗式」執政路線的修正更不容迴避。

卓榮泰續任閣揆呼聲高，從過去賴清德擔任行政院長、競選總統到擔任元首，卓榮泰一直是他高度信任也有合作默契的好夥伴；而當前，台美關稅談判持續進行，因應關稅的特別條例與預算、五大信賴產業、ＡＩ新十大建設、治水、打詐等政院重大政策也正在推動。

此外，政院昨通過明年度總預算案，賴總統特別指示，在八月底前送請立法院審議；若行政院長職務真有異動，基於責任政治與行政對立法負責的憲政機制與慣例，在野黨也不會認同由卓揆主導拍板的總預算案。在這些主客觀因素下，卓榮泰異動機會不大。

然而，一旦兩波大罷免都以大失敗收場，意味民意否決民進黨政府的「執政方式」，府院黨當然必須深切檢討，也毫無卸責空間。

過去不論藍綠執政，執政黨選舉若失敗收場，內閣總辭或部分部會首長人事調整是回應民意與檢討的必要方式；賴政府對大罷免結果，先以調整黨務人事做出回應，下一步就是內閣團隊的異動，但若改組幅度不夠大，民意是否接受、執政團隊能否有「新氣象」，都是執政高層必須深思的課題。

更重要的是，未來賴、卓領軍的執政團隊，如何「回應」早已陷入僵局的朝野互動？卓榮泰日前表示「在野各黨團未來協商過程應該更精密一點，政院也會主動介入，提出該有的講法與期待，以及兩院應該有的良性互動」。或許這是卓揆釋出的「善意」，但口說無憑，未來朝野能否以對話取代對抗，在野黨與人民將會用放大鏡檢視。

