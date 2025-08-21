聽新聞
823後內閣改組 國安外交傳異動、賴卓體制將延續

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷蔡晉宇／台北報導

八二三第二波大罷免結束後，賴政府執政團隊將進行人事調整。據了解，行政院長卓榮泰留任的可能性高，內閣傾向局部改組，國安及外交團隊也將有人事異動；賴政府「賴卓體制」可望延續。

民進黨內點名可能異動的部會首長，包括經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、國發會主委劉鏡清以及教育部長鄭英耀等。

另據了解，行政院副院長鄭麗君，以及賴總統「最佳左右手」總統府秘書長潘孟安職務也預計不會異動；民進黨內認為，賴總統、卓榮泰、潘孟安、鄭麗君以及民進黨新任秘書長徐國勇等，將在當前持續進行中的台美對等關稅關鍵期，以及後大罷免時期，共同帶領黨政團隊持續前行。

據指出，面對八二三罷免結果，民進黨內部並不樂觀；府院黨也都認為，在罷免落幕後，必須檢討執政團隊人事、朝野互動方式，也將更專注民生與經濟議題，以回應民意。府院也認為，未來在堅持既有論述價值與堅守憲政法規的前提下，應該與在野黨有更多溝通互動，共同推動施政與國家發展。

黨政人士指出，內閣部分人事調整是必然，但必須考量當前台美關稅談判仍在進行，其次是先前颱風與豪雨中南部受創嚴重，災後復原是政府最優先要處理事務之一，例如「雲嘉南災後復原前進指揮所」持續運作；面對內外部挑戰，需要能密切合作且有高度默契的執政團隊。

郭智輝屢屢出現爭議言行，綠營內部要求經長換人的聲浪大。行政院秘書長龔明鑫、台電董事長曾文生都曾被點名接任，此外，有綠營人士認為，曾任行政院副院長、經濟部長的總統府資政沈榮津熟稔產業，加上與過去與在野黨立委互動良好，也是經濟部長的人選。

至於國安團隊，民進黨內認為，台北市議員趙怡翔、甫卸下駐歐盟兼比利時代表的李淳可望進入國安會擔任諮委或副秘書長；此外，持續有傳聞指出，國安會副秘書長徐斯儉未來可能接任駐美代表。

對於卓榮泰是否將留任以及內閣人事相關問題，行政院發言人李慧芝昨表示，行政團隊負責推動國家向前、執行政策，若有異動會適時說明。

罷免 內閣 卓榮泰 賴清德 鄭麗君 潘孟安

