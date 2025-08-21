快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

影／726反罷拿下全國最高票 高虹安替林思銘站台延續氣勢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。記者黃羿馨／攝影
823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。記者黃羿馨／攝影

823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。高虹安表示，726她在新竹市以全國最高的不同意罷免票成功反惡罷，今天到新竹縣幫忙林思銘，希望大家一起來終結勞民傷財的大惡罷。

林思銘懇託，823請竹二選區的鄉親一定要出門投票且延續新竹市726的氣勢，繼續反惡罷成功。同時也在重啟核三公投票投下同意票，讓新竹的電力穩定，讓台灣有電力、電價就能更「美麗」，產業也才能永續發展。

林思銘也控訴，立委范雲等民進黨中央、地方黨公職人員，用抹黑、移花接木誣指他在每場反惡罷問政說明會，發放整串的土司、衛生紙給到場者。事實上每條土司都沒有超過選罷法規定的30元，相信新竹鄉親的智慧，一定不會被這種不入流的方式迷惑，請大家一定要挺身而出踴躍投票，挺他留在國會繼續打拚。

高虹安表示，她上次來新竹縣替林思銘助講就提出過3個一定要出來投不同意罷免的理由。實戰經歷過726大罷免在新竹市失敗，她能開出12萬4360張、全國最高的不同意罷免票，就是靠努力走上街頭，透過公民宣講、掃街活動，才成功讓民眾知道投票反惡罷的重要性。

高虹安強調，這次她來新竹縣再幫林思銘加油，希望團結更多力量支持林思銘、支持公投議題，大家一起來終結大惡罷，讓未來不要再有勞民傷財的大罷免出現。

高虹安表示，她能開出12萬4360張、全國最高的不同意罷免票，就是靠努力走上街頭，透過公民宣講、掃街活動，才成功讓民眾知道投票反惡罷的重要性。記者黃羿馨／攝影
高虹安表示，她能開出12萬4360張、全國最高的不同意罷免票，就是靠努力走上街頭，透過公民宣講、掃街活動，才成功讓民眾知道投票反惡罷的重要性。記者黃羿馨／攝影
823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。記者黃羿馨／攝影
823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。記者黃羿馨／攝影
823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。記者黃羿馨／攝影
823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。記者黃羿馨／攝影
林思銘控訴，立委范雲等民進黨中央、地方黨公職人員，用抹黑、移花接木誣指他在每場反惡罷問政說明會，發放整串的土司、衛生紙給到場者。事實上每條土司都沒有超過選罷法規定的30元。記者黃羿馨／攝影
林思銘控訴，立委范雲等民進黨中央、地方黨公職人員，用抹黑、移花接木誣指他在每場反惡罷問政說明會，發放整串的土司、衛生紙給到場者。事實上每條土司都沒有超過選罷法規定的30元。記者黃羿馨／攝影

罷免 林思銘 高虹安

延伸閱讀

被控發吐司衛生紙賄選 林思銘：民進黨抹黑無恥

罷團竹北機車隊掃街 林思銘竹東車隊宣傳反罷免

挺公投、反惡罷宣講今晚前進新竹 黃國昌：公投不無聊也非廢話

「反罷學長」羅智強陪林思銘回防竹東掃街 籲823投不同意票

相關新聞

影／726反罷拿下全國最高票 高虹安替林思銘站台延續氣勢

823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。高...

盧秀燕請假陪楊瓊瓔車掃 轟賴清德就任後只會搞罷免

罷免投票倒數，台中市長盧秀燕今晚到大雅區，陪國民黨台中立委楊瓊瓔車隊掃街。盧秀燕表示，賴清德總統就任才1年半，已經搞了3...

豐原掃街挺江啟臣反罷 盧秀燕批賴總統「一年半發動三次罷免」

台中市長盧秀燕今天全天請假，連趕4攤掃街助選，下午頂著艷陽來到豐原市區，為的是搶救立法院副院長江啟臣這關鍵的一席，盧在出...

轟罷團詐騙文宣違法 藍黨團已赴台北中正一分局提告

823投票接近，國民黨立法院黨團批評，不少罷免團體企圖以詐騙式文宣「好立委，投同意」來混淆視聽。黨團稍早表示，已赴台北市...

盧秀燕掃街狂噴「秘密武器」曝光！平價防曬噴霧CP值高 一瓶多功效

台中市長盧秀燕今(21)日陪同4位藍委「不同意罷免」掃街，自台中大肚出發，因海線太陽毒辣，眾人上宣傳車後，盧秀燕突然要求身旁的市議員林昊佑脫下眼鏡，手持一只罐子朝他的臉上一陣狂噴，接著又喊來顏寬恒，噴完他們後再開始噴自己的臉，整個過程非常具「媽媽味」。支持者發現，盧秀燕隨身攜帶的正是高絲防曬噴霧，一瓶僅需200多元，就能防曬兼當妝前乳。

被控發吐司衛生紙賄選 林思銘：民進黨抹黑無恥

國民黨立委林思銘今被民進黨新竹地方議員舉行記者會，指控近日舉辦地方說明會，有民眾參加拿到3串衛生紙、2條吐司，有賄選嫌疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。