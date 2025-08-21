影／726反罷拿下全國最高票 高虹安替林思銘站台延續氣勢

823大罷免投票日在即，國民黨新竹縣立委林思銘把握最後催票機會，找來開出全國最高不同意罷免票的新竹市長高虹安站台掃街。高虹安表示，726她在新竹市以全國最高的不同意罷免票成功反惡罷，今天到新竹縣幫忙林思銘，希望大家一起來終結勞民傷財的大惡罷。

林思銘懇託，823請竹二選區的鄉親一定要出門投票且延續新竹市726的氣勢，繼續反惡罷成功。同時也在重啟核三公投票投下同意票，讓新竹的電力穩定，讓台灣有電力、電價就能更「美麗」，產業也才能永續發展。

林思銘也控訴，立委范雲等民進黨中央、地方黨公職人員，用抹黑、移花接木誣指他在每場反惡罷問政說明會，發放整串的土司、衛生紙給到場者。事實上每條土司都沒有超過選罷法規定的30元，相信新竹鄉親的智慧，一定不會被這種不入流的方式迷惑，請大家一定要挺身而出踴躍投票，挺他留在國會繼續打拚。

高虹安表示，她上次來新竹縣替林思銘助講就提出過3個一定要出來投不同意罷免的理由。實戰經歷過726大罷免在新竹市失敗，她能開出12萬4360張、全國最高的不同意罷免票，就是靠努力走上街頭，透過公民宣講、掃街活動，才成功讓民眾知道投票反惡罷的重要性。

高虹安強調，這次她來新竹縣再幫林思銘加油，希望團結更多力量支持林思銘、支持公投議題，大家一起來終結大惡罷，讓未來不要再有勞民傷財的大罷免出現。