盧秀燕請假陪楊瓊瓔車掃 轟賴清德就任後只會搞罷免
罷免投票倒數，台中市長盧秀燕今晚到大雅區，陪國民黨台中立委楊瓊瓔車隊掃街。盧秀燕表示，賴清德總統就任才1年半，已經搞了3次罷免，要讓賴總統收手「回歸國政」，民眾就要站出來投不同意票。
盧秀燕今天請假，連跑中投4場車掃，為藍委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒與馬文君反罷輔選。今天最後一場到大雅區與台中第三選區立委楊瓊瓔一同車隊掃街。
盧秀燕表示，楊瓊瓔因為與總統賴清德不同政黨，賴總統就無差別罷免，賴總統就任才一年半，已經搞了3次罷免，從去年基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安與24位與他不同政黨的立委，8月23日又有7個立委被罷免。
盧秀燕說，賴清德的習慣就是搞政治鬥爭，不管國政，所以要制止賴總統無窮止盡的鬥爭，8月23日大家要站出來，讓罷免7比0完封，讓賴總統收手「回歸國政」、「好好治國」，照顧人民生活、照顧百姓經濟。
盧秀燕強調，楊瓊瓔有經驗，認真勤奮，為了台中的建設與預算，為了台灣的未來，一定要讓楊瓊瓔留在立法院。
楊瓊瓔說，國會不能沒有監督力量，民主也不能只有一個色彩，相信選民眼睛是雪亮的。
