豐原掃街挺江啟臣反罷 盧秀燕批賴總統「一年半發動三次罷免」

台中市長盧秀燕今天全天請假，連趕4攤掃街助選，下午頂著艷陽來到豐原市區，為的是搶救立法院副院長江啟臣這關鍵的一席，盧在出發前更大砲抨擊總統賴清德，指其就任一年半以來，不管民生疾苦，卻全部在搞大罷免，而儘管民眾都跟他說NO了，他還不收手。

盧秀燕說，賴總統已經搞了3次罷免了，第一攤就是去年罷免基隆市長謝國樑，接著是今年7月26日，想要罷免所有跟他不同政黨的24個立法委員，兩次罷免下來，面對民眾都跟他說NO了，他還不收手，發動全黨在8月23日要罷免跟他不同政黨的7位委員，包括副院長江啟臣這麼優秀的立法委員也要罷免，強調人民如果823不站出來，將無法守護自已的民主。

盧秀燕並說，賴總統上任以來每天都在搞政治鬥爭，不管百業的民生困苦，而他罷免的標準，就是只要跟他不同政黨的民代，他全部要罷，因此這個罷免非但毫無正當性，也沒有正義，呼籲大家如果不出來制止賴總統的話，恐怕未來他兩年半的任期當中。所以，「8月23日，大家不只是守護搶救我們的江副院長，更重要的是搶救我們台灣的民主。」

江啟臣則指出，目前的情勢雖有利，但團隊危機意識，更擔心選民可能會掉以輕心，再次呼籲大家這個星期六一定要風雨無阻出來投票，投下這關鍵的一票，不只一起守護民主，投下不同意罷免票，畢竟這一票不只關乎到地方的發展，也關乎到台中的未來，以及台灣民主的未來。