快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

轟罷團詐騙文宣違法 藍黨團已赴台北中正一分局提告

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團指出，不少罷免團體企圖以詐騙式文宣「好立委，投同意」來混淆視聽，已赴台北市中正一分局正式提告。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團指出，不少罷免團體企圖以詐騙式文宣「好立委，投同意」來混淆視聽，已赴台北市中正一分局正式提告。圖／國民黨團提供

823投票接近，國民黨立法院黨團批評，不少罷免團體企圖以詐騙式文宣「好立委，投同意」來混淆視聽。黨團稍早表示，已赴台北市中正一分局正式提告，要求司法機關偵辦，以正視聽；回顧過去「黑綠雞蛋」、「蘇貞昌甩筆」等事件馬上就辦，現在就要看檢調對罷團、青鳥違法亂紀到底辦不辦、多久破案。

近期社群出現不少823投票宣傳圖卡，國民黨立法院黨團今開記者會批評，罷團現在變詐團，讓詐騙式文宣滿天飛，竟宣傳「好立委，投同意」，還有罷團成員坦言「來不及了」，乾脆直接混淆視聽比較快，這些都已違反選罷法，記者會後就會去警局報案。

國民黨團稍早再發出新聞稿「已經提告」並表示，面對罷團、青鳥惡意重製、竄改文字誤導選民，近日不但死不悔改，還變本加厲繼續散布詐騙梗圖，國民黨團今日正式赴台北市中正一分局正式提告相關人員違反「公職人員選舉罷免法」，要求司法機關偵辦，以正視聽。

國民黨團提到，2023年9月27日，有民眾在臉書張貼買到「黑綠雞蛋」訊息，檢調不到8小時內將貼文者依妨害名譽移送法辦，檢警光速偵辦；當年行政院長蘇貞昌甩筆的訊息在網路傳播，檢調火速破案，立即懲處並調職轉傳訊息的公務員。

國民黨團質疑，現在要看，罷團、青鳥違法亂紀，檢調要不要辦？怎麼辦？多久可以破案？司法檢調現在是民進黨開的？還是青鳥、罷團開的？

罷免

延伸閱讀

罷團「好立委投同意」圖卡涉詐 國民黨團今將赴警局報案

影／罷團梗圖意圖騙票 國民黨團批民進黨惡性不改

影／批民進黨五大奧步 國民黨公布新CF宣傳反鬥爭

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

相關新聞

轟罷團詐騙文宣違法 藍黨團已赴台北中正一分局提告

823投票接近，國民黨立法院黨團批評，不少罷免團體企圖以詐騙式文宣「好立委，投同意」來混淆視聽。黨團稍早表示，已赴台北市...

盧秀燕掃街狂噴「秘密武器」曝光！平價防曬噴霧CP值高 一瓶多功效

台中市長盧秀燕今(21)日陪同4位藍委「不同意罷免」掃街，自台中大肚出發，因海線太陽毒辣，眾人上宣傳車後，盧秀燕突然要求身旁的市議員林昊佑脫下眼鏡，手持一只罐子朝他的臉上一陣狂噴，接著又喊來顏寬恒，噴完他們後再開始噴自己的臉，整個過程非常具「媽媽味」。支持者發現，盧秀燕隨身攜帶的正是高絲防曬噴霧，一瓶僅需200多元，就能防曬兼當妝前乳。

被控發吐司衛生紙賄選 林思銘：民進黨抹黑無恥

國民黨立委林思銘今被民進黨新竹地方議員舉行記者會，指控近日舉辦地方說明會，有民眾參加拿到3串衛生紙、2條吐司，有賄選嫌疑...

日經：外國官員預測台灣823罷免案 罷方「踉蹌抵達終點線」

日經亞洲日前專訪台灣民眾黨主席黃國昌的內容於21日刊出，報導提到8月23日除了核三重啟公投，同場也將舉行7名國民黨立委罷...

禿子、燕子合體挺馬文君 街頭巧遇罷團…韓國瑜比出這手勢！

823罷免投票進入倒數，藍營「禿子、燕子」同框合體，與南投縣長許淑華陪同立委馬文君在南投埔里車隊掃街，為反罷免衝刺造勢。...

影／燕子幫禿子噴防曬 盧秀燕、韓國瑜合體力挺馬文君

823罷免投票進入倒數階段，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕中午在南投埔里合體，力挺藍委馬文君，日前因為粉底液遭民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。