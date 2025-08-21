轟罷團詐騙文宣違法 藍黨團已赴台北中正一分局提告

823投票接近，國民黨立法院黨團批評，不少罷免團體企圖以詐騙式文宣「好立委，投同意」來混淆視聽。黨團稍早表示，已赴台北市中正一分局正式提告，要求司法機關偵辦，以正視聽；回顧過去「黑綠雞蛋」、「蘇貞昌甩筆」等事件馬上就辦，現在就要看檢調對罷團、青鳥違法亂紀到底辦不辦、多久破案。

近期社群出現不少823投票宣傳圖卡，國民黨立法院黨團今開記者會批評，罷團現在變詐團，讓詐騙式文宣滿天飛，竟宣傳「好立委，投同意」，還有罷團成員坦言「來不及了」，乾脆直接混淆視聽比較快，這些都已違反選罷法，記者會後就會去警局報案。

國民黨團稍早再發出新聞稿「已經提告」並表示，面對罷團、青鳥惡意重製、竄改文字誤導選民，近日不但死不悔改，還變本加厲繼續散布詐騙梗圖，國民黨團今日正式赴台北市中正一分局正式提告相關人員違反「公職人員選舉罷免法」，要求司法機關偵辦，以正視聽。

國民黨團提到，2023年9月27日，有民眾在臉書張貼買到「黑綠雞蛋」訊息，檢調不到8小時內將貼文者依妨害名譽移送法辦，檢警光速偵辦；當年行政院長蘇貞昌甩筆的訊息在網路傳播，檢調火速破案，立即懲處並調職轉傳訊息的公務員。

國民黨團質疑，現在要看，罷團、青鳥違法亂紀，檢調要不要辦？怎麼辦？多久可以破案？司法檢調現在是民進黨開的？還是青鳥、罷團開的？