被控發吐司衛生紙賄選 林思銘：民進黨抹黑無恥

國民黨立委林思銘今被民進黨新竹地方議員舉行記者會，指控近日舉辦地方說明會，有民眾參加拿到3串衛生紙、2條吐司，有賄選嫌疑。林思銘透過聲明駁斥，他於本周一所發布的新聞稿中即已預告，民進黨已淪為造謠政黨，全黨上下就是奉著王義川的造謠手冊潑髒水，距離投票日愈來愈接近，民進黨一定會傾全黨之力，用盡一切抹黑、造謠的手法來混淆視聽、傳播不實事實，藉此刻意誤導社會，打擊在野聲音。

林思銘說，民進黨就是不演了，完全沒有任何恥度、毫無下限的抹黑、造謠，民進黨已經近乎失心瘋，完全無視人民觀感，即使抹黑、造謠的烏龍爆料一再大翻車，卻仍執意要向聖上表示忠誠度。這已不是正常的民主攻防，而是對民主最大的侮辱。

林思銘指出，民進黨於昨日與今日連續兩天針對他開記者會抹黑、造謠、烏龍爆料，一再將陳年舊事老調重彈，完全是沒招了。但是823投票日在即，他須嚴正聲明駁斥，除了譴責民進黨的栽贓行為，也要向新竹縣鄉親澄清，以正視聽。

林思銘表示，針對本日的指控，他從未曾發送過，由新竹縣議員歐陽霆所指稱該照片中所示的物品。他亦未曾於該宣稱之日期且於該地點，舉辦反惡罷問政說明會活動。

林思銘表示，范雲、陳培瑜、歐陽霆、邵啟月、曾玉菱、余筱菁等，身為執政黨的立委、縣議員、市民代表以及前議員，身為民意代表理應監督執政黨，思索如何為人民謀福利、爭取權益，探討能夠更加福國利民的政策。一再地看到這些執政黨的民意代表，只會以未經嚴實查證的事證進行不實的抹黑、造假，並企圖帶風向對在野黨撥髒水，這樣令人唾棄的行為，相信人民都看在眼裡。

林思銘強調，他於此次為反制執政黨及罷團所發動的大惡罷，所進行的反惡罷活動，一切皆按選罷法規範合法合規進行，絕無違法情事。若有確切事證，請依法向檢調機關提出檢舉。

林思銘也說，國民黨團今日舉行的黨團記者會中，揭露罷團是如何使用遭惡罷立委的反罷免哏圖，透過惡意重製、竄改文字內容的方式，企圖誤導選民改變投票意向。而執政黨愈接近投票日，也更加變本加厲、明目張膽、目無法紀繼續抹黑、造謠，除了已涉嫌違反選罷法第104條相關規定，更是完全暴露其執政無能與虛偽。