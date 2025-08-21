盧秀燕掃街狂噴「秘密武器」曝光！平價防曬噴霧CP值高 一瓶多功效

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市長盧秀燕（左）請假陪同藍委顏寬恒（右）車隊掃街前，拿出祕密武器噴臉。 記者陳正興／攝影
台中市長盧秀燕（左）請假陪同藍委顏寬恒（右）車隊掃街前，拿出祕密武器噴臉。 記者陳正興／攝影

台中市長盧秀燕今(21)日陪同4位藍委進行「不同意罷免」掃街，自台中大肚出發，因海線太陽毒辣，眾人上宣傳車後，盧秀燕突然要求身旁的市議員林昊佑脫下眼鏡，手持一只罐子朝他的臉上一陣狂噴，接著又喊來顏寬恒，噴完他們後再開始噴自己的臉，整個過程非常具「媽媽味」。有眼尖網友發現，盧秀燕隨身攜帶的正是高絲防曬噴霧，一瓶市售僅200多元，能防曬兼當妝前乳。

日前民進黨立委王義川不當嘲諷盧秀燕，引起「粉底液之亂」，造成該款雅詩蘭黛粉底液賣到缺貨，讓盧秀燕成了政壇上的「帶貨女王」。而今日掃街盧秀燕再秀出噴霧神器，手持的這款高絲防曬噴霧，除了能防曬，使用後也會有冰涼感，十分消暑。

報導，盧秀燕在噴完林昊佑、顏寬恒後，也幫立法院長韓國瑜噴灑臉部及頭部。韓國瑜特地彎腰露出頭部讓盧秀燕幫噴後腦勺，畫面十分逗趣。

根據購物網站，盧秀燕今日使用的「高絲曬可皙高效防曬噴霧」，還有沁涼柑橘香，網路售價219元，在網路上經常賣到缺貨。該產品除防曬外還兼具美容效果，使用前可先用力上下搖晃瓶身，在距離肌膚或頭髮約10至15公分處噴灑，並均勻地塗抹。但使用說明也提醒，請勿直接噴灑於臉部、黏膜等以及除毛過後的肌膚。

盧秀燕使用的「防曬噴霧」引發討論。 記者陳正興／攝影
盧秀燕使用的「防曬噴霧」引發討論。 記者陳正興／攝影

盧秀燕（左）、韓國瑜（中）到埔里陪同馬文君掃街，盧秀燕祭出秘密武器「防曬噴霧」，助韓國瑜抵抗烈日曝曬。記者陳正興／攝影
盧秀燕（左）、韓國瑜（中）到埔里陪同馬文君掃街，盧秀燕祭出秘密武器「防曬噴霧」，助韓國瑜抵抗烈日曝曬。記者陳正興／攝影
盧秀燕（左）、韓國瑜（中）到埔里陪同馬文君掃街，盧秀燕祭出秘密武器「防曬噴霧」，助韓國瑜抵抗烈日曝曬。記者陳正興／攝影
盧秀燕（左）、韓國瑜（中）到埔里陪同馬文君掃街，盧秀燕祭出秘密武器「防曬噴霧」，助韓國瑜抵抗烈日曝曬。記者陳正興／攝影

