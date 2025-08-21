禿子、燕子合體挺馬文君 街頭巧遇罷團…韓國瑜比出這手勢！

823罷免投票進入倒數，藍營「禿子、燕子」同框合體，與南投縣長許淑華陪同立委馬文君在南投埔里車隊掃街，為反罷免衝刺造勢。途中與罷免團體正面遭遇，韓國瑜不僅沒有迴避，還比出手勢展現風度，現場掀起熱議。

韓國瑜表示，台灣民主最可貴的就是包容不同聲音，但民進黨卻利用國家資源與行政力量，想要將不同聲音「殺光光」，這違反民主原則。

他強調，今天在南投車掃時，看見罷免團體表達不同意見，他豎起大拇指，因為這正是民主應有的精神。韓國瑜呼籲，立法院必須有在野黨監督，台灣民主不能走回頭路，更不能淪為一黨獨裁，拜託鄉親支持子弟兵馬文君，讓她繼續為南投打拚。

盧秀燕則說，這次罷免完全沒有正當性，是對馬文君的政治霸凌。她批評，立委任期才剛開始，卻遭遇不合理罷免，令人感到委屈。她強調，她聲援馬文君，就是要呼籲南投鄉親後天一定要出來投票，給馬文君最大的支持。

盧秀燕並打趣分享，近日車掃行程曬太陽辛苦，她隨身攜帶朋友推薦的「防曬噴霧」，不僅自己使用，也準備要給韓國瑜與許淑華「救急」，還以噴霧助韓國瑜抵抗烈日曝曬，韓國瑜也配合彎腰讓噴霧「清涼一下」，讓在場支持者都會心一笑，氣氛輕鬆。