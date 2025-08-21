罷綠連署偽冒案 新北院首開庭15人只有他不認罪

國民黨新北市黨部、分區黨部及青工會幹部共31人，日前因在綠委罷免案中涉嫌偽冒連署，遭檢方依偽造私文書及個資法罪嫌起訴，新北地方法院今首度開庭，傳喚15人中僅立委張宏陸罷免案發言人、新北市青工總會長吳禹辰否認犯罪，表示檢方指稱他參加偽冒連署的該場會議，當天正逢母親告別式，應是相關證人記錯。

吳禹辰供稱，當天會議他因母喪，已明確拒絕板橋區黨部執行長謝慶認的邀約，事後才去參加新春團拜，可能是時間相近以致相關證人把兩者搞混。因此他除聲請傳喚指證他當天有參加會議的相關被告及證人，包括謝慶認和區黨部書記蔡甘子等人進行詰問，以及當天負責告別式的葬儀社謝姓、黃姓員工，同時請法官調閱當天手機基地台位置確認自己行蹤。

由於全案被告眾多，法官針對首次準備程序分今、明連續兩天開庭，今天上午共分三批傳喚15人，分別為國民黨三重區黨部執行長羅大宇和各區聯誼會長或總幹事；新北市各區黨部執行長或總幹事，市黨部書記及立委蘇巧慧罷免案領銜人、新北市青工總會鶯歌分會長譚鎮耀，及蘇巧慧罷案召集人、新北市青工總會總幹事王旻人。

除吳禹辰外，其餘14人全部認罪，均以無前科、因為身有黨職只能聽命行事、事前都不知道要偽冒連署、偵查階段便已據實陳述、犯後態度良好等理由，請求法官輕判，並給予緩刑的機會。