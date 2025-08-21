罷團「好立委投同意」圖卡涉詐 國民黨團今將赴警局報案

823投票接近，近期社群也出現不少宣傳圖卡，國民黨立法院黨團今開記者會批評，罷團現在變詐團，讓詐騙式文宣滿天飛，竟宣傳「好立委，投同意」，還有罷團成員坦言「來不及了」，乾脆直接混淆視聽比較快，這些都已違反選罷法，記者會後就會去警局報案。

國民黨立法院黨團今開「罷團詐騙梗圖滿天飛！民進黨惡性不改！」記者會。黨團書記長王鴻薇表示，罷團現在變詐團，讓詐騙式文宣滿天飛，因為這幾天大家都看到很多惡意竄改的梗圖，在宣傳時竟以「好立委，投同意」來混淆視聽、魚目混珠；罷團甚至將民眾黨對罷免及公投的宣傳圖動手腳，如此明目張膽極為惡劣，國民黨團已經宣告24小時不下架就會提告，如今時間到了，記者會後就會去警察局報案。

國民黨團副書記長陳玉珍也說，部分民眾如此錯誤的作法已經違反選罷法，這些人竟以「我們是一般民眾，沒有影響力」為由踩紅線，其實根據選罷法，只要沒有署名就是黑函；現在若提告，還要等地檢署分案，距離823時間已來不及，因此等等就會到警局報案。她還說，很多罷團現在直接說來不及宣傳罷免了，「反正他們只看標題，不看內容」，乾脆混淆投票比較快，呼籲民眾不要隨意跟帖，否則警方也會詢問，浪費大家時間。