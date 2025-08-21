快訊

823罷免倒數！韓國瑜竹山陪同游顥掃街 轟民進黨「政治屠殺」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立法院長韓國瑜陪同游顥以車隊掃街拜票，並到竹山鎮正覺寺祈福，盡快結束大罷免鬧劇，朝野團結面對國內外挑戰。圖／立委游顥提供
立法院長韓國瑜陪同游顥以車隊掃街拜票，並到竹山鎮正覺寺祈福，盡快結束大罷免鬧劇，朝野團結面對國內外挑戰。圖／立委游顥提供

823立委罷免投票最後倒數，立法院長韓國瑜今天到南投陪同游顥車隊掃街，韓國瑜盛讚游顥是最誠懇、最接地氣的立委，痛批民進黨推動罷免形同「政治屠殺」，呼籲鄉親團結，用選票守護游顥、守護南投，拒絕惡意罷免。

游顥感謝竹山鄉親支持與栽培，也感謝韓國瑜在823前夕南下力挺。他強調，「這不是針對我個人的罷免，而是對南投和民主的挑戰。懇請鄉親站出來，用選票守護我們的家園。」

韓國瑜說，游顥首度進入國會，但表現亮眼，且誠懇、謙卑，完全沒有驕傲姿態，展現南投純樸的特質。政治人物吃的是選民的飯，游顥永遠記得這一點，盡心盡力為民服務。

韓國瑜火力全開，痛批民進黨推動大規模罷免是民主倒退。他直言，「如果把31席立委全部罷免殆盡，讓立法院變成一黨專政，這不是民主，而是屠殺。」他批評民進黨濫用國家資源，結合網軍與媒體打擊對手，把台灣民主帶上錯誤道路。

韓國瑜說，南投鄉親的選票不只是支持游顥一人，更是守護台灣民主的未來。823這場鬧劇必須終止，讓民主回歸正軌，讓朝野團結一致，共同迎接國內外挑戰。

游顥則呼籲支持者務必踴躍投票，他說，這是一場艱難的戰役，但有大家的支持，一定能守住南投，守住民主。現場民眾揮舞旗幟、熱烈回應，展現藍營全力防守的決心。

立法院長韓國瑜陪同游顥以車隊掃街拜票，懇請南投鄉親支持努力打拚的游顥。圖／立委游顥提供
立法院長韓國瑜陪同游顥以車隊掃街拜票，懇請南投鄉親支持努力打拚的游顥。圖／立委游顥提供
立法院長韓國瑜陪同游顥以車隊掃街拜票，懇請南投鄉親支持努力打拚的游顥。圖／立委游顥提供
立法院長韓國瑜陪同游顥以車隊掃街拜票，懇請南投鄉親支持努力打拚的游顥。圖／立委游顥提供

罷免 游顥 韓國瑜

