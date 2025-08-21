2400元粉底液爆紅 盧秀燕今車掃再拿出1祕密武器

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今請假，陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街前，拿出祕密武器噴臉。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假，陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街前，拿出祕密武器噴臉。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕日前勘災時因妝容完整，被起底是使用某品牌粉底液，綠委王義川稱「一罐這麼小罐賣2400元」言論，挨批厭女，也讓這款粉底液爆紅。台中市長盧秀燕今請假陪同藍委顏寬恒車隊掃街反罷時，再拿出祕密武器噴臉，還與車上眾人分享，不少女支持者立馬發現，盧秀燕變得水噹噹，再度引起討論。

盧秀燕日前勘災時因妝容完整，綠委王義川在節目中討論時稱盧秀燕的粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，挨批厭女風波。

台中市長盧秀燕今請假，上午9時陪同藍委顏寬恒車隊掃街反罷，她上車後，戴上帽子等做好防曬，拿出祕密武器，先幫一旁顏寬恒等眾人噴臉分享，然後再對自己噴臉。顏寬恒說，好像是防曬噴霧，噴過後冰冰涼涼的。

台中市長盧秀燕（左）今請假陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街前，拿出祕密武器幫市議員林昊佑（右）噴臉。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街前，拿出祕密武器幫市議員林昊佑（右）噴臉。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假，陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街前，拿出祕密武器噴臉。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假，陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街前，拿出祕密武器噴臉。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假，一早陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假，一早陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影

罷免 盧秀燕 顏寬恒

