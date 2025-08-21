聽新聞
影／盧秀燕請假反罷怒批賴政府全黨搞罷免 不關心關稅重創我產業
823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕說，她非常擔心大家掉以輕心，在倒數48小時全面衝刺，她更火力全開，指美國關稅重創台灣產業，轟賴總統、民進黨全黨都在搞大罷免，沒有關心台灣經濟、產業。
盧秀燕今早9時，赴台中市大肚區，陪同台中市第二選區藍委產寬恒車掃反罷。她在車掃前說明，她請假一整天，搶救4名藍委，因為在726大罷免時，全民反罷，大罷免大失敗，大家都很高興，她非常擔心823大罷免大家掉以輕心，尤其7名遭罷藍委都非常焦慮，擔心大家掉以輕心，也因此必須在倒數48小時，全面衝刺，搶救這7名優質好立委。
盧秀燕指出，這7名藍委長期服務鄉親、守護城市民眾，所以「民進黨要罷免他們，沒有正常理由」，尤其現在美國關稅重創台灣產業，我即將面臨非常大的經濟風暴，南部災後復建緩慢。
盧秀燕強調，盼賴清德總統、中央政府在產業可能面臨經濟風暴，以及災後復建工作應該更用心，而不是到今天為止，賴總統還有民進黨全黨都在搞大罷免，沒有關心台灣經濟、產業，以及災後復建非常緩慢，所以這場大罷免非常沒有正當性。
726大罷免大失敗，我們真的很擔心大家掉以輕心，危機在哪裡？危機在擔心大家掉以輕心，影響823出來投票，呼籲大家823勇敢出來投票。
