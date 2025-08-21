快訊

影／盧秀燕請假反罷怒批賴政府全黨搞罷免 不關心關稅重創我產業

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今請假，一早陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假，一早陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影

823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕說，她非常擔心大家掉以輕心，在倒數48小時全面衝刺，她更火力全開，指美國關稅重創台灣產業，轟賴總統、民進黨全黨都在搞大罷免，沒有關心台灣經濟、產業。

盧秀燕今早9時，赴台中市大肚區，陪同台中市第二選區藍委產寬恒車掃反罷。她在車掃前說明，她請假一整天，搶救4名藍委，因為在726大罷免時，全民反罷，大罷免大失敗，大家都很高興，她非常擔心823大罷免大家掉以輕心，尤其7名遭罷藍委都非常焦慮，擔心大家掉以輕心，也因此必須在倒數48小時，全面衝刺，搶救這7名優質好立委。

盧秀燕指出，這7名藍委長期服務鄉親、守護城市民眾，所以「民進黨要罷免他們，沒有正常理由」，尤其現在美國關稅重創台灣產業，我即將面臨非常大的經濟風暴，南部災後復建緩慢。

盧秀燕強調，盼賴清德總統、中央政府在產業可能面臨經濟風暴，以及災後復建工作應該更用心，而不是到今天為止，賴總統還有民進黨全黨都在搞大罷免，沒有關心台灣經濟、產業，以及災後復建非常緩慢，所以這場大罷免非常沒有正當性。

726大罷免大失敗，我們真的很擔心大家掉以輕心，危機在哪裡？危機在擔心大家掉以輕心，影響823出來投票，呼籲大家823勇敢出來投票。

影／請假陪立委掃街反罷免 盧秀燕示警別掉以輕心

台中市長盧秀燕今天休假為罷免投票名單的中部四位立委，進行車隊掃街請託。盧秀燕上午第一站就到大肚區幫立委顏寬恒車隊掃街，因...

盧、朱不接國民黨主席引焦慮 朱立倫：823前全力反惡罷

國民黨主席改選將至，台中市長盧秀燕傳出不參選，現任主席朱立倫也傳出交棒意志堅定，引發藍營黨內焦慮。朱立倫今天到新店陪同立...

影／盧秀燕預期823罷免將「完封」 喊話贏越多內閣改組幅度越大

823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區，為被罷免的立委羅明才加油打氣，兩人一同大車掃...

幫「老同事」羅明才打氣 盧秀燕喊：823完封…內閣全面改組希望愈大

823第二波罷免投票倒數2天，台中市長盧秀燕今傍晚赴新店，陪同立委羅明才車掃，並給羅「秀秀」擁抱打氣，喊話唯有823完封...

影／批民進黨五大奧步 國民黨公布新CF宣傳反鬥爭

823罷免與公投倒數3天，國民黨今舉行記者會揭開民進黨五大奧步，除了網路上不斷散謠散播不實圖卡、羞辱選民智商，還自導自演...

