盧、朱不接國民黨主席引焦慮 朱立倫：823前全力反惡罷

國民黨主席改選將至，台中市長盧秀燕傳出不參選，現任主席朱立倫也傳出交棒意志堅定，引發藍營黨內焦慮。朱立倫今天到新店陪同立委羅明才車掃時受訪表示，現在所有關鍵都在8月23日反惡罷與公投，尤其民進黨會不擇手段在最後關鍵做出惡霸行為，一定要戰戰兢兢、非常戒慎恐懼每一席都要守住。

朱立倫表示，這段期間他一再呼籲絕不能因726大勝，有任何的鬆懈，一定要全力以赴，所以今天他來幫羅明才。

朱立倫說，羅明才是他多年的同事，尤其他擔任新北市長期間，羅對新北貢獻非常大，這幾年更配合支持侯市長，對於大文山地區的貢獻絕對值得大家繼續給予肯定。

朱立倫說，民進黨集結所有全黨力量，還有罷團惡意抹黑、惡意造謠，都必須戰戰兢兢、戒慎恐懼。

被問到會希望盧秀燕出來承擔？朱立倫說，他從頭到尾態度都一致，8月23日以前全力反惡罷、團結一致。