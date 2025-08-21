快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

盧、朱不接國民黨主席引焦慮 朱立倫：823前全力反惡罷

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今天到新店陪同立委羅明才車隊掃街。記者葉德正／攝影
國民黨主席朱立倫今天到新店陪同立委羅明才車隊掃街。記者葉德正／攝影

國民黨主席改選將至，台中市長盧秀燕傳出不參選，現任主席朱立倫也傳出交棒意志堅定，引發藍營黨內焦慮。朱立倫今天到新店陪同立委羅明才車掃時受訪表示，現在所有關鍵都在8月23日反惡罷與公投，尤其民進黨會不擇手段在最後關鍵做出惡霸行為，一定要戰戰兢兢、非常戒慎恐懼每一席都要守住。

朱立倫表示，這段期間他一再呼籲絕不能因726大勝，有任何的鬆懈，一定要全力以赴，所以今天他來幫羅明才。

朱立倫說，羅明才是他多年的同事，尤其他擔任新北市長期間，羅對新北貢獻非常大，這幾年更配合支持侯市長，對於大文山地區的貢獻絕對值得大家繼續給予肯定。

朱立倫說，民進黨集結所有全黨力量，還有罷團惡意抹黑、惡意造謠，都必須戰戰兢兢、戒慎恐懼。

被問到會希望盧秀燕出來承擔？朱立倫說，他從頭到尾態度都一致，8月23日以前全力反惡罷、團結一致。

罷免

延伸閱讀

影／盧秀燕預期823罷免將「完封」 喊話贏越多內閣改組幅度越大

幫「老同事」羅明才打氣 盧秀燕喊：823完封…內閣全面改組希望愈大

盧秀燕牽手稱讚朱立倫 力挺連任黨魁？知情人士曝：過度解讀了

影／朱立倫喊不可鬆懈 「823守住每一席、力拼到底」

相關新聞

2400元粉底液爆紅 盧秀燕今車掃再拿出1祕密武器

台中市長盧秀燕日前勘災時因妝容完整，被起底是使用某品牌粉底液，綠委王義川稱「一罐這麼小罐賣2400元」言論，挨批厭女，也...

影／盧秀燕請假反罷怒批賴政府全黨搞罷免 不關心關稅重創我產業

823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕說，她非常擔心大家掉以輕心，在倒數48小時全面衝刺，她更火...

影／請假陪立委掃街反罷免 盧秀燕示警別掉以輕心

台中市長盧秀燕今天休假為罷免投票名單的中部四位立委，進行車隊掃街請託。盧秀燕上午第一站就到大肚區幫立委顏寬恒車隊掃街，因...

盧、朱不接國民黨主席引焦慮 朱立倫：823前全力反惡罷

國民黨主席改選將至，台中市長盧秀燕傳出不參選，現任主席朱立倫也傳出交棒意志堅定，引發藍營黨內焦慮。朱立倫今天到新店陪同立...

影／盧秀燕預期823罷免將「完封」 喊話贏越多內閣改組幅度越大

823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區，為被罷免的立委羅明才加油打氣，兩人一同大車掃...

幫「老同事」羅明才打氣 盧秀燕喊：823完封…內閣全面改組希望愈大

823第二波罷免投票倒數2天，台中市長盧秀燕今傍晚赴新店，陪同立委羅明才車掃，並給羅「秀秀」擁抱打氣，喊話唯有823完封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。