罷團竹北機車隊掃街 林思銘竹東車隊宣傳反罷免

中央社／ 新竹縣20日電

民主進步黨新竹縣黨部今天與罷免中國國民黨籍立法委員林思銘團隊發動公民機車隊，在竹北市掃街催票宣講，籲民眾票投同意罷免；林思銘啟動竹東鎮車隊掃街，宣傳反罷免。

林思銘（新竹縣第2選舉區選出）罷免案23日投票，民進黨新竹縣黨部與罷團於竹北啟動公民機車隊掃街，約20多輛機車綁著「823投同意、大罷免」等飄帶、布旗，沿路廣播宣傳，竹北市民代表曾玉菱與邵啟月出席力挺。

民進黨新竹縣黨部執行長陳禹同接受媒體聯訪表示，投票倒數，這週回防竹北宣傳，延續公民力量。

另一方面，林思銘在國民黨籍立委羅智強陪同下，於竹東市區車掃，會前接受媒體訪問表示，他持續於國會推動法案、爭取地方建設，未來繼續為民眾解決問題。

羅智強說，林思銘做事認真，民生法案都衝第一，期盼紮實認真的林思銘能為新竹做更多服務與貢獻，呼籲民眾投不同意罷免。

林思銘之後到新竹市「挺公投反惡罷」活動，羅智強、國民黨籍立委徐巧芯及台灣民眾黨主席黃國昌助講，共同向選民呼籲反罷免。

