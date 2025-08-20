聽新聞
影／盧秀燕預期823罷免將「完封」 喊話贏越多內閣改組幅度越大
823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區，為被罷免的立委羅明才加油打氣，兩人一同大車掃反對罷免。盧秀燕預期第二波罷免也將「完封」7：0，並指領先幅度越大，內閣改組幅度也越大。
盧秀燕表示，距823投票罷免50小時，專程從台中「飛到」新店為羅明才站台、加油打氣。隨後批評賴總統及民進黨表示，執政無能天怒人怨，每天忙著政治鬥爭、鬥在野黨，不好好拼經濟、處理關稅問題及救災問題，照顧人民。所以人民的心聲是希望行政院能大幅改組。
盧秀燕表示，聽聞賴總統及行政院，只會輕輕的改更換兩三位閣員，應付社會大眾。所以呼籲大家，823勇敢地站出來，讓羅明才等七位委員反罷過關，完封7：0;同時核三延役也能成功。
盧秀燕表示，823完封7：0，贏越多，行政院的改組幅度就越大，給賴總統及民進黨提醒、教訓才會越大。
