影／盧秀燕預期823罷免將「完封」 喊話贏越多內閣改組幅度越大

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台中市長盧秀燕，晚間在距823投票罷免50小時，專程從台中「飛到」新店為羅明才站台、加油打氣，一同大車掃。記者黃義書／攝影
台中市長盧秀燕，晚間在距823投票罷免50小時，專程從台中「飛到」新店為羅明才站台、加油打氣，一同大車掃。記者黃義書／攝影

823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區，為被罷免的立委羅明才加油打氣，兩人一同大車掃反對罷免。盧秀燕預期第二波罷免也將「完封」7：0，並指領先幅度越大，內閣改組幅度也越大。

盧秀燕表示，距823投票罷免50小時，專程從台中「飛到」新店為羅明才站台、加油打氣。隨後批評賴總統及民進黨表示，執政無能天怒人怨，每天忙著政治鬥爭、鬥在野黨，不好好拼經濟、處理關稅問題及救災問題，照顧人民。所以人民的心聲是希望行政院能大幅改組。

盧秀燕表示，聽聞賴總統及行政院，只會輕輕的改更換兩三位閣員，應付社會大眾。所以呼籲大家，823勇敢地站出來，讓羅明才等七位委員反罷過關，完封7：0;同時核三延役也能成功。

盧秀燕表示，823完封7：0，贏越多，行政院的改組幅度就越大，給賴總統及民進黨提醒、教訓才會越大。

823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區為被罷免投票的立委羅明才加油打氣。記者黃義書／攝影
823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區為被罷免投票的立委羅明才加油打氣。記者黃義書／攝影
823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區為被罷免投票的立委羅明才加油打氣。記者黃義書／攝影
823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區為被罷免投票的立委羅明才加油打氣。記者黃義書／攝影
台中市長盧秀燕，晚間在距823投票罷免50小時，專程從台中「飛到」新店為羅明才站台、加油打氣，一同大車掃，出發前一同比出一個大愛心。記者黃義書／攝影
台中市長盧秀燕，晚間在距823投票罷免50小時，專程從台中「飛到」新店為羅明才站台、加油打氣，一同大車掃，出發前一同比出一個大愛心。記者黃義書／攝影

罷免 盧秀燕 羅明才

相關新聞

影／盧秀燕預期823罷免將「完封」 喊話贏越多內閣改組幅度越大

823第二波罷免投開票倒數計時50小時，台中市長盧秀燕晚間來到新北市新店區，為被罷免的立委羅明才加油打氣，兩人一同大車掃...

幫「老同事」羅明才打氣 盧秀燕喊：823完封…內閣全面改組希望愈大

823第二波罷免投票倒數2天，台中市長盧秀燕今傍晚赴新店，陪同立委羅明才車掃，並給羅「秀秀」擁抱打氣，喊話唯有823完封...

影／批民進黨五大奧步 國民黨公布新CF宣傳反鬥爭

823罷免與公投倒數3天，國民黨今舉行記者會揭開民進黨五大奧步，除了網路上不斷散謠散播不實圖卡、羞辱選民智商，還自導自演...

拚823反罷免！盧秀燕明請假1天輔選 一天連跑4場車掃

第2波立委罷免案8月23日投票，台中市長盧秀燕作為「藍營一姐」，明請假1天，全力投入藍委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒與馬文君的反罷輔選，單是明天一天就連跑中投4場車掃。

藍控「詐騙梗圖」誤導涉違選罷法 罷團：非團隊內部設計

823罷免投票將至，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，近期接獲檢舉，有些罷團涉嫌違法製作詐騙梗圖，以詐騙文宣，誤導民...

「反罷學長」羅智強陪林思銘回防竹東掃街 籲823投不同意票

罷免行動升溫，藍營立委林思銘今天傍晚回到竹東大本營，在同黨立委羅智強陪同下展開掃街，力拚守住選區。羅智強以「反罷學長」自...

