幫「老同事」羅明才打氣 盧秀燕喊：823完封…內閣全面改組希望愈大
823第二波罷免投票倒數2天，台中市長盧秀燕今傍晚赴新店，陪同立委羅明才車掃，並給羅「秀秀」擁抱打氣，喊話唯有823完封7：0，賴政府內閣全面改組希望才愈大，不然「只會輕輕地改組兩三位，應付社會大眾。」
盧秀燕今說，距離823投票僅剩倒數50小時，她專程從台中「飛」到新店來，幫她的老同事羅明才加油打氣。而賴清德總統內閣上任以來，因為執政無能、天怒人怨，每天忙著政治鬥爭、鬥在野黨，不好好幹正事，處理經濟、關稅及救災問題，所以現在人民最大的心願是，希望行政院大幅改組、全面性改組。
「不過最近聽到的卻是，賴總統只會輕輕地改組兩三位，應付社會大眾。」盧秀燕呼籲，大家823出來投不同意，讓羅明才反罷過關，完封7：0，同時讓核三延役成功，唯有823完封7：0，賴總統、民進黨也許會改進，人民出手讓這7位立委贏越多，改組希望才越大，給民進黨政府提醒，台灣才有救，拜託人民出手搶救國民黨7位委員。
羅明才則表示，新店向來民眾最善良、團結、溫馨的地方，距離823剩兩天的時間，這時候「春天的燕子」媽媽市長盧秀燕，特地風塵僕僕到新店幫他加油打氣很感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言