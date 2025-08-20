幫「老同事」羅明才打氣 盧秀燕喊：823完封…內閣全面改組希望愈大

823第二波罷免投票倒數2天，台中市長盧秀燕今傍晚赴新店，陪同立委羅明才車掃，並給羅「秀秀」擁抱打氣，喊話唯有823完封7：0，賴政府內閣全面改組希望才愈大，不然「只會輕輕地改組兩三位，應付社會大眾。」

盧秀燕今說，距離823投票僅剩倒數50小時，她專程從台中「飛」到新店來，幫她的老同事羅明才加油打氣。而賴清德總統內閣上任以來，因為執政無能、天怒人怨，每天忙著政治鬥爭、鬥在野黨，不好好幹正事，處理經濟、關稅及救災問題，所以現在人民最大的心願是，希望行政院大幅改組、全面性改組。

「不過最近聽到的卻是，賴總統只會輕輕地改組兩三位，應付社會大眾。」盧秀燕呼籲，大家823出來投不同意，讓羅明才反罷過關，完封7：0，同時讓核三延役成功，唯有823完封7：0，賴總統、民進黨也許會改進，人民出手讓這7位立委贏越多，改組希望才越大，給民進黨政府提醒，台灣才有救，拜託人民出手搶救國民黨7位委員。

羅明才則表示，新店向來民眾最善良、團結、溫馨的地方，距離823剩兩天的時間，這時候「春天的燕子」媽媽市長盧秀燕，特地風塵僕僕到新店幫他加油打氣很感謝。