影／批民進黨五大奧步 國民黨公布新CF宣傳反鬥爭

823罷免與公投倒數3天，國民黨今舉行記者會揭開民進黨五大奧步，除了網路上不斷散謠散播不實圖卡、羞辱選民智商，還自導自演，製造衝突；再消費立委病情，泯滅人性，還違法搶奪布條。國民黨並公布最新CF，呼籲大家823站出來投下不同意罷免，不要操弄鬥爭的台灣。

國民黨發言人楊智伃表示，奧步第一步「抹黑玩不膩，連造謠都能翻車」，網路上不斷散播不實圖卡，只要造勢辦得成功，就會有自導自演的文宣，假裝反串的走路工模式，卻被頻繁打臉，從726到823，招數一樣沒有長進。新北市議員陳乃瑜沒有證據、瞎說新店大文山有豪華莊園，面積高達23萬平方公里，造謠國民黨立委在新店侵占相當於一整個英國的國土嗎？民進黨議員的造謠已經完全沒人性、沒理智。

楊智伃指出，奧步第二步「羞辱選民智商，真以為降智圖卡能騙人？」罷團仿照國民黨文宣，製作相反訴求的圖卡，或將「同意」、「不同意」的訴求做互相的調版。

台北市議員柳采葳表示，奧步第三步「自導自演，製造衝突」，立委游顥服務處主任確認罷團體是否依法申請集會，罷團不只沒有申請，還情緒激動地刻意製造衝突，根本是「碰瓷」、惡劣至極。

提及奧步第四步「消費病情，泯滅人性」，柳采葳說，游顥長期受惡罷騷擾，精神體力消耗，不堪負荷病倒，凌晨兩點多被送急診；罷團居然冷潮熱諷，甚至惡劣地用游顥躺在病床的圖片，要大家同意罷免。如此惡劣、糟糕的文宣，民進黨前立委蔡培慧還公開聲援，默許、贊同這樣泯滅人性的作法，更代表賴清德總統與這些惡劣的罷團同行。

柳采葳說，奧步第五步「土匪行徑，違法搶奪布條」，游顥團隊總計布置2000多塊布條，竟有高達738條被有心人刻意拆除，「巧合」換上罷團布條？整起事件經過報案，警方已鎖定3人，呼籲這些嫌疑人出來自首，不僅丟罷團的臉，也丟賴清德所謂公民團體的臉。

楊智伃今也公布國民黨最新一檔CF，提到「如果上一次投票沒教會賴清德停止惡鬥，這一次投票就要讓他刻骨銘心，」全民不要民進黨操弄鬥爭的台灣，為了追求穩定的能源，希望大家投下「不同意」罷免票與「同意」核電延役的公投票。