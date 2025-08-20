藍控「詐騙梗圖」誤導涉違選罷法 罷團：非團隊內部設計

823罷免投票將至，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，近期接獲檢舉，有些罷團涉嫌違法製作詐騙梗圖，以詐騙文宣，誤導民眾投下同意罷免票。這些詐騙梗圖根本就是惡意，內容已涉嫌違反選罷法相關規定，呼籲罷免團體，不要把罷團變成詐團。

「中二解顏」罷免團體指出，此圖並非團隊內部設計志工所製作，如果有涉及法律問題，尊重司法。國民黨今天有這樣的大動作，就是要讓人民害怕，要讓罷團噤聲，讓罷團不敢站出來表達心聲。

「中二解顏」提到，反之，也想問遭到一審判決貪污、偽造文書的國民黨立委顏寬恒有在怕嗎，涉及死亡連署、已經認罪的國民黨台中市黨部黨工有在害怕嗎，如果他們都不怕，罷團也沒有必要害怕，呼籲民眾勇敢站出來，投下同意罷免。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長陳玉珍等人，今天在立法院國民黨團召開記者會指出，距離823罷免投票及重啟核三公投僅3天，網路上出現罷團丟出詐騙式梗圖，已涉嫌違反選罷法相關規定，嚴正要求罷團不要變成詐團，切勿自誤。

王鴻薇表示，有些罷團已經涉嫌違法製作詐騙梗圖，以詐騙文宣，誤導民眾投下同意罷免票。國民黨團近期接獲檢舉，在中部地區有幾位遭提罷免的國民黨立委，皆遭到罷團用詐騙梗圖攻擊。以遭提罷免的國民黨立委顏寬恒為例，梗圖文宣稱「顏寬恒為地方盡心盡力，823挺寬恒、反惡罷、好立委投同意」。

王鴻薇指出，這樣文宣出自罷免方，弔詭的部分在於文宣是用「同意」而非用「同意罷免」，這就是涉嫌以詐欺、詐騙的方式，讓民眾產生混淆，做出錯誤的判斷投下同意罷免票；類似的情形也出現遭提罷免的國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣、馬文君和游顥。

王鴻薇表示，這些詐騙梗圖根本就是惡意，而非不小心，其文宣內容已經涉嫌違反選罷法相關規定，再次呼籲罷免團體，不要把罷團變成詐團，切勿自誤。

陳玉珍表示，罷團方製作的詐騙梗圖，故意與重啟核三公投魚目混珠，已觸犯選罷法規定，「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」。