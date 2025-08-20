「反罷學長」羅智強陪林思銘回防竹東掃街 籲823投不同意票

罷免行動升溫，藍營立委林思銘今天傍晚回到竹東大本營，在同黨立委羅智強陪同下展開掃街，力拚守住選區。羅智強以「反罷學長」自居，批評民進黨透過謠言與抹黑煽動罷免，形容是「替罷免加柴火」。他呼籲選民在823投下不同意罷免票，用行動向執政黨表達不要再陷於政治鬥爭。

羅智強今天表示，民進黨發動大罷免，充分顯現「治國不會、抹黑一流」，罷免行動缺乏正當性，只好利用謠言抹黑作為罷免柴火。他相信新竹鄉親智慧，讓上一次726以25比0的完封勝率，再次狠狠敲擊大惡罷的執政黨。

他說，林思銘做事認真，所有跟民生有關法案，林思銘都衝第一，包括還稅於民、普發現金1萬元，當時提出時遭到民進黨反對，到如今卓院長也態度轉彎，從善如流發放。

他認為，好的政策要延續，希望正派紮實認真的林思銘，能為新竹做更多的服務跟貢獻，呼籲鄉親在823再次用不同意罷免票，來告訴告訴執政黨「好好問政、不要鬥爭。」