罷免倒數3天！罷免、反罷方同步車掃 衝刺竹縣選情

罷免新竹縣第二選區立委林思銘倒數3天，罷免方與反罷方今天雙方同步出動車隊掃街，深入新竹縣巷弄，呼籲選民出來投票。罷免方今日下午3點於竹北展開車掃，車隊從三民路出發，行經莊敬北路，最後回到民進黨竹縣黨部，共有20多名志工騎乘機車加入，沿途持旗揮手造勢。

民進黨新竹縣黨部執行長陳禹同表示，前兩周宣傳重點鎖定竹東，因該區是林思銘的大本營，必須加強呼籲在地選民，包括竹東、寶山、北埔等鄉鎮；進入最後一周，則在竹北號召大集結，透過車掃凝聚氣勢。他並強調，明天仍會赴竹東掃街，22日則有大遊行，持續延續罷免動能。

另一方面，反罷方林思銘陣營也沒有鬆懈，今天下午5點回防竹東，由國民黨立委羅智強陪同林思銘車隊掃街，行程從林思銘竹東服務處出發，預計進行至晚間6點半，凸顯「反惡罷」決心。