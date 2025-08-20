陪楊瓊瓔雨中車掃 韓國瑜批大罷免不正義「沒有民主這樣搞法」

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
立法院長韓國瑜與國民黨不分區立委王育敏今到台中神岡陪同立委楊瓊瓔車掃，雖然下著大雨，韓國瑜等人仍穿上雨衣沿途拜票，為楊瓊瓔做最後衝刺。記者余采瀅／攝影
立法院長韓國瑜國民黨不分區立委王育敏今到台中神岡陪同立委楊瓊瓔車掃，雖然下著大雨，韓國瑜等人仍穿上雨衣沿途拜票，為楊瓊瓔做最後衝刺。韓國瑜說，這場大罷免是完全不公平、不正義，沒有民主是這樣搞法，呼籲鄉親出門投票，讓楊瓊瓔續留立法院。

韓國瑜表示，這一場罷免是不公平、不正義、不正當，沒有民主是這樣搞法，把反對黨全部都罷免掉，相信台中鄉親的智慧與勇氣，呼籲8月23日出門投不同意罷免，讓優秀的楊瓊瓔繼續留在立法院打拚，也為中華民國發聲。

楊瓊瓔表示，雖然被罷免期間，但在立院工作依舊進行，在關稅衝擊下，她今早仍坐高鐵到立院討論，為產業發聲。楊強調，建設不能停，民主也不能只有一種聲音，國會一定要有監督的聲音，國家正面臨關稅與匯率的挑戰，必須好好監督政府，尤其要還稅於民，普發現金盡快落實，好好照顧民生。

王育敏說，楊瓊瓔是資深優秀的立委，也擔任過台中市副市長，從政經歷豐富，相信台中市民的眼睛是雪亮的，讓優質的楊瓊瓔在立院為潭雅神繼續發聲。

