823罷免、公投投票倒數 朱立倫拚到底籲全民出門投票

第二波罷免案與重啟公投核三公投投票日倒數3天。國民黨主席朱立倫今天表示，726罷免投票後大家若鬆懈、覺得剩下7席很穩，這樣的說法其實非常危險，8月23日第二波罷免投票，全黨仍要力拚到底。同時呼籲全台灣所有18歲以上的公民，都要站出來投票，請大家全力催票。

朱立倫在中常會表示，823是台灣民主關鍵的時刻，也是台灣經濟發展最關鍵的時刻。726台灣人民用最偉大的力量，用智慧擋住了第一波大惡罷，讓24席優秀的立委全部都守住了。還有7席立委正在奮戰，這幾天不論在東部、在新竹、在新北，都是全力以赴守護每一席立委。

朱立倫也感謝黨內青年街講、車掃、造勢活動，透過空戰、文宣展現出國民黨新生代最大的力量，他特別點名新媒體部，用最大創意創作「萊爾校長」新CF，得到非常廣大的迴響，同時展現出國民黨新生代的力量。他強調，大家要相信年輕人，年輕人的創意絕對是值得鼓勵的，未來還會有非常多創意跟想法。全場也響起掌聲。

朱立倫說，823不但是民主的守護戰，還有一項最重要的「核三延役」公投，這是科學、理性、經濟、國家安全非常關鍵的投票。全世界科學數據已經說明，核電是安全、乾淨、穩定、有效率的能源，不管美國、歐洲、日本、韓國，每一國都在使用核能。如果今天因為意識形態、因為民進黨一黨執著，讓台灣核電不再使用，對國家安全是很大的威脅、對經濟發展是很大的限制，對環境衝擊也影響重大。

朱立倫說，每一個理由都告訴大家，必須要讓核三廠在依法可延役的狀況之下來延役。公投是民眾意志的展現，雖然公投門檻非常的高，必須要超過500萬票才能通過，但在公投的過程當中，不論是宣講和最後的投票，都是民眾意見與力量的展現。他呼籲全台灣所有18歲以上的公民，都要站出來投票，表達公民的意見。