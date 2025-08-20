影／勉勵運動員藏弦外之音 江啟臣：服從裁判

823罷免投票日只剩3天，國民黨立法院副院長江啟臣今天在台中市第15屆全市運動大會中說，他國小到大學都是田徑隊員，成績還可以，有時第一名，有時第八名，要看對手是誰，他勉勵選手們，運動的精神就是「勝不驕、敗不餒、服從裁判」。

江啟臣今天到豐原體育場參加台中市全市運動大會開幕，他說今天走進豐原體育場，回想起國小時期他曾在這參加200公尺田徑賽的時光。從國小到大學，他都是田徑隊的一員，從200、400接力、800，還有400跨欄都曾挑戰過。今天再度踏上跑道，滿滿的青春記憶都回來了。