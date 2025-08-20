遭民進黨團控炒農地 林思銘：對潑髒水抹黑不排除提告

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
新竹縣第2選舉區立委林思銘。圖／林思銘立院辦公室提供
新竹縣第2選舉區立委林思銘。圖／林思銘立院辦公室提供

第二波大罷免投票日將至，相關攻防持續，國民黨立委林思銘遭控炒農地。他回擊，所謂「寶山土地」所有人是民進黨籍竹北市長鄭朝方的前秘書，沈姓人士的父親，他僅在律師執業時期，依法以信託名義受託登記，整個過程合法透明，與炒地完全無關。民進黨用潑髒水方式抹黑，他必要時不排除提告。

民進黨立法院黨團今開記者會指控林思銘涉嫌炒農地，民進黨立委范雲、陽明交大教授林志潔出席，民進黨新竹縣議員歐陽霆表示，他接到檢舉，有一名為黃進發的開發商到處宣稱自己與林思銘熟識，可以將農地變成建地，其中有塊農地就以2300萬購入，之後以3億2800萬出售，價差達14倍。

「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」林思銘說明，合法信託、借名登記，絕無涉土地炒作，所謂「寶山土地」實際所有人，是竹北市長鄭朝方的前秘書沈姓人士的父親，他僅在律師執業時期，依法以信託名義受託登記。整個過程合法透明，與炒地完全無關，如今民進黨再度冷飯熱炒，就是赤裸裸的栽贓。

林思銘抨擊，若有人假借「與林思銘熟識」而有所謂招搖撞騙行為，請提供證據向檢調機關提出檢舉並依法追查。他將不排除對這些人士提起民、刑事訴訟，以正視聽，而不是像今天的記者會只秀出幾張，毫無事實關聯的他人對話畫面，就編寫造謠劇本，妨礙本人名譽，企圖影響823投票。對今天記者會的不實指控，必要時不排除提告。

林思銘批評，民進黨權貴才是真正「喬」到昏天暗地，包含民進黨前秘書長林錫耀被爆料關說司法人事、新竹前縣長鄭永金家族與力暘集團總裁古盛煇聯手「炒作綠電」，「台電跌倒，綠電賺飽」。請問民進黨要出來說清楚嗎？新竹鄭家要出來說清楚嗎？

林思銘表示，范雲、林志潔、歐陽霆等人今天再度用潑髒水方式抹黑，根本就是照著民進黨立委王義川的造謠教戰手冊在執行，這已經完全證明，民進黨不是在問政，而是徹底淪為靠抹黑謠言生存的政黨。

立委范雲（中）、林志潔（右）教授、竹縣議員歐陽霆（左）上午在民進黨團記者室舉行「炒地狀元林思銘？鄭正鈐出來說清楚」記者會。記者曾學仁／攝影
立委范雲（中）、林志潔（右）教授、竹縣議員歐陽霆（左）上午在民進黨團記者室舉行「炒地狀元林思銘？鄭正鈐出來說清楚」記者會。記者曾學仁／攝影

