影／藍批罷免文宣刻意混淆 要求罷團修正否則提告
國民黨立院黨團上午舉行「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長陳玉珍出席。
王鴻薇抨擊罷團涉嫌用詐騙的方式，讓民眾投下「同意票」，刻意混淆公投與罷免投票。並舉例立委顏寬恒，表示罷團會說顏寬恒是為地方盡心盡力的好之委，在823挺寬恒，反惡罷挺好立委，投「同意」，把顏寬恒講的他很好，好立委你要投「同意票」，還故意用一個同意，而不是同意罷免，涉嫌以詐欺詐騙的方式，讓民眾產生混淆，產生錯誤的判斷，而投下同意罷免的票。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
