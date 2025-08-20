影／藍批罷免文宣刻意混淆 要求罷團修正否則提告

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）等出席，王鴻薇抨擊罷團涉嫌用詐騙的方式，讓民眾投下罷免「同意票」。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）等出席，王鴻薇抨擊罷團涉嫌用詐騙的方式，讓民眾投下罷免「同意票」。記者曾學仁／攝影

國民黨立院黨團上午舉行「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長陳玉珍出席。

王鴻薇抨擊罷團涉嫌用詐騙的方式，讓民眾投下「同意票」，刻意混淆公投與罷免投票。並舉例立委顏寬恒，表示罷團會說顏寬恒是為地方盡心盡力的好之委，在823挺寬恒，反惡罷挺好立委，投「同意」，把顏寬恒講的他很好，好立委你要投「同意票」，還故意用一個同意，而不是同意罷免，涉嫌以詐欺詐騙的方式，讓民眾產生混淆，產生錯誤的判斷，而投下同意罷免的票。

823罷免投票大雅警分局辦理罷免查察座談會 檢察長率隊出席

台中第三選區立委罷免投票將於8月23日舉行，為整備罷免案選務及活動的相關治安工作，台中地檢察署與台中市政府警察局大雅警分...

籲823出門投票譴責賴政府 牛煦庭：贏愈多普發現金發愈快

8月23日迎來第二波大罷免及核三延役公投，國民黨立委牛煦庭批評，賴政府現在塑造「公投無用論」，但人民若要譴責賴政府，一定...

陪江啟臣最後衝刺 韓國瑜：這場大罷免是台灣民主大撤退 大後退

立法院副院長江啟臣今天早上到豐原體育場與台中市長盧秀燕合體，參加台中市第15屆全市運動大會，再趕回東勢區與立法院長韓國瑜...

原來是新聞／大罷免抗中牌失效！青鳥亡國感加劇 823左右賴清德下一步

台灣大規模罷免投票於今年7月26日寫下全球紀錄，這場政治運動中，執政的民進黨被認為是罷團背後的影武者，未料選前聲勢浩大的...

影／823罷免投票前請假助選？盧秀燕這樣回應

823罷免投票只剩3天，台中市長盧秀燕在726投票前曾請假助選，她今天主持台中市第15屆全市運動大會，被問到是否會再請假...

