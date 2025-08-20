823罷免投票大雅警分局辦理罷免查察座談會 檢察長率隊出席

台中第三選區立委罷免投票將於8月23日舉行，為整備罷免案選務及活動的相關治安工作，台中地檢察署與台中市政府警察局大雅警分局昨天舉辦「罷免查察座談會」，針對查察賄選、防制暴力等工作做意見交流，強化檢警聯繫，宣示查賄制暴的決心。

座談會在大雅警分局舉辦，台中地檢署由檢察長張介欽率主任檢察官李毓珮及張桂芳出席，第三選區所轄分局則有大雅、豐原及大甲分局長率偵查隊長及各分駐派出所所長與會。

主任檢察官張桂芳表示，員警對民眾在投開票現場如有涉及違反選罷法的行為，應全程仔細蒐證，且執法應嚴守正當法律程序及比例原則，若對執行程序有所疑慮，可請示檢察官並迅速處置。

主任檢察官李毓珮表示，投票日將至，警方應慎防暴力並預防衝突事件發生，對賄選及選舉賭盤部份仍需嚴加查察，多加宣導民眾有關檢舉獎金的規定，使民眾共同參與查賄，檢警對檢舉人的身分亦會加強保密，並請各同仁務必保持行政中立、程序合法，嚴守偵查不公開，讓投票順利公正進行。

檢察長張介欽說，「假訊息」影響投票作業甚鉅，尤其社群網路媒體的訊息，應掌握機先並採取因應措施，使投票順利完成。而投開票所30公尺線必須劃設明確，使民眾確實知悉違法行為及警方執法的界線何在，並對民眾違法行為強化蒐證，避免發生爭議。

大雅分局分局長劉明興表示，罷免投票相關的選務及治安工作都進行中，罷免及反罷免團體的活動越來越多，呼籲不同意見的民眾應互相尊重、理性溝通，方能展現民主本質；針對「賄選」、「賭盤」、「假訊息」及「境外勢力介選」等查察工作，該分局將持續加強查緝，而民眾如有賄選情資，請踴躍向警方提出檢舉，以共同監督及維護罷免投票之公正及順利。

