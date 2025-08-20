籲823出門投票譴責賴政府 牛煦庭：贏愈多普發現金發愈快
8月23日迎來第二波大罷免及核三延役公投，國民黨立委牛煦庭批評，賴政府現在塑造「公投無用論」，但人民若要譴責賴政府，一定要以行動逼賴政府妥協，要出門投票才能守護民主價值、增添監督柴火。有關何時普發現金，牛也認為，823贏愈多，普發現金發愈快，就是要證明賴政府是錯的，他們才會修正。
牛煦庭今早接受中廣節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時呼籲大家都出門投公投票，因為這顯現人民力量隨時能展現，避免政府專斷，尤其現在執政黨「四權圍剿一權」，更別講掌握特定媒體及網路等，話語權都比在野黨大，在野若真的要推動重要政策執行，只能訴諸「更大的民意」。
牛煦庭指出，公投就是讓人民有發聲機會，現在最擔心大家認為過去公投投了也被民進黨忽視，民進黨就是要塑造「公投無用論」、「我就爛」、「我就賴皮」，讓大家對公投失去信心，但這是對民主最大諷刺，也體現民進黨沒水準、背離初衷，只想跟人民作對。
牛煦庭呼籲，人民如果譴責賴清德總統，就不能認為公投沒用，一定要用行動逼賴政府妥協，不然真的是民主倒退，一定要把監督氛圍延續下續，去投公投票。公投就照妖鏡，讓民進黨現形，若沒有通過，民進黨一定是放話「國民黨沒有很幫民眾黨...」等言論，也讓民進黨在絕境中找到破口、抓到浮木，這就是民進黨想要的。
牛煦庭感嘆，過去有關核能議題已經有三次公投，其實已經講爛了，但這也帶動人民討論，有重新思考的機會，且現在已不全然是能源議題了，這是在守護民主價值、增添監督柴火、防止出現破口。
線上有網友感謝牛煦庭為勞工爭取五天假，並詢問何時能獲政府普發現金1萬元。牛煦庭表示，823贏得越多就發越快，民進黨就是這樣測風向，證明賴政府是錯的就會修正。像之前本來不發，現在說會發，只是拖著；若823被賴政府抓到浮木，就又會轉移焦點。
有關國民黨主席話題，牛煦庭認為，有心黨主席的人，應把兩岸及國際路線說清楚，但當前最重要還是823，民進黨都希望國民黨內亂，建議國民黨大家還是專心關稅、經濟等國政問題，這樣賴清德壓力就愈大，有沒有跟民意站在一起、拔擢人才，才是2026、2028的關鍵。
