陪江啟臣最後衝刺 韓國瑜：這場大罷免是台灣民主大撤退 大後退

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天早上到豐原體育場與台中市長盧秀燕合體，參加台中市第15屆全市運動大會，再趕回東勢區與立法院長韓國瑜合體，車隊掃街拜票。圖／取自江啟臣臉書直播
立法院副院長江啟臣今天早上到豐原體育場與台中市長盧秀燕合體，參加台中市第15屆全市運動大會，再趕回東勢區與立法院長韓國瑜合體，車隊掃街拜票。圖／取自江啟臣臉書直播

立法院副院長江啟臣今天早上到豐原體育場與台中市長盧秀燕合體，參加台中市第15屆全市運動大會，再趕回東勢區與立法院長韓國瑜合體，車隊掃街拜票；韓國瑜說，這場大罷免是完全不公平不正義，是台灣民主大撤退，大後退，他呼籲鄉親站出來當江啟臣的後盾，給他勇氣度過這場大罷免。

江啟臣表示，很感謝院長來台中幫他加油打氣，他說大罷免到今天，人民已經怒氣沖天，希望快點結束，讓國會和民主回歸正軌，這是人民期待，這段時間人民和鄉親辛苦，希望823大家踴躍站出來，終結大罷免和大惡罷，他相信台灣人民的智慧和民主，823後，台灣民主會向前進步。

外界說江啟臣被當成民進黨頭號攻擊目標，江啟臣表示，他的支持者和選民，也被視為頭號目標，他們一定也會站出來投票，投下不同意罷免，徹底終結大罷免；被問到民進黨立委何欣純最近到山城領軍車掃看法，江啟臣表示，選舉罷免都是人民權利，都尊重，他說大罷免沒有正當性，如果執政黨和執政黨的民意代表執意要做此事，他相信民眾會反彈反撲，823人民會用選票，告訴執政黨這不是他們可接受的。

最近網路有圖卡在誤導選民，江啟臣說，他的支持者和選民很聰明，會主動告訴他和大家，這是選舉奧步，不要相信，他說看來看去只有執政黨和政府最笨，人民已經很聰明，對方用這種LOW的方式，低估選民智慧，是再愚笨不過的事情，

韓國瑜說，投票前三天他到山城東勢，支持最優秀的江啟臣副院長，希望豐原東勢山城鄉親睜大眼睛看清楚，這場大罷免是完全不公平不正義，是台灣民主大撤退，大後腿，他說民進黨發動這場大罷免，背叛了台灣幾十年來的民主，希望台中山城鄉親支持江啟臣，作他後盾，給他勇氣和力量，度過這場大罷免。

立法院副院長江啟臣今天早上到豐原體育場與台中市長盧秀燕合體，參加台中市第15屆全市運動大會。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天早上到豐原體育場與台中市長盧秀燕合體，參加台中市第15屆全市運動大會。記者游振昇／攝影

罷免 韓國瑜 江啟臣

