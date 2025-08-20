快訊

原來是新聞／大罷免抗中牌失效！青鳥亡國感加劇 823左右賴清德下一步

聯合報／ 林雍琁 王彥鈞 台北即時報導
823罷免與公投案投票在即，賴清德總統仍舊喊出與公民同行，但社會氛圍卻不如726熱烈，甚至已傳出行政院人事將改組的風聲。記者林雍琁／製圖
台灣大規模罷免投票於今年7月26日寫下全球紀錄，這場政治運動中，執政的民進黨被認為是罷團背後的影武者，未料選前聲勢浩大的大罷免活動，隨著開票結果出爐而直接消聲，許多綠營人士大感同溫層太厚，而本周823罷免與公投案投票在即，賴清德總統仍舊喊出與公民同行，但社會氛圍卻不如726熱烈，甚至已傳出行政院人事將改組的風聲。

大罷免之後，相對友好民進黨的日本媒體撰文呼籲賴總統應進行朝野對話，政治大學外交系教授黃奎博認為日媒僅是對賴清德稍作提醒，並非對民進黨貼反對或退步的標籤，黃奎博進一步指出，大罷免失敗後，部分民眾的亡國感已從蔡英文總統時期的武力威逼，進展到現階段的中共滲透，罷免失敗也被導因於此，所以接下來到2026的九合一大選，朝野要和解並不容易。

823投票，賴清德除定調繼續與公民同行外，更呼籲支持者對核三重啟公投案投下反對票，只是社會氛圍在726後明顯翻轉，沉默多數不再沉默，加上美國關稅議題被批喪事喜辦、中南部風災的因應嚴重落拍，讓賴清德面臨重大的領導危機，接下來賴清德如何應對，823後將逐漸明朗。

