原來是新聞／大罷免抗中牌失效！青鳥亡國感加劇 823左右賴清德下一步
台灣大規模罷免投票於今年7月26日寫下全球紀錄，這場政治運動中，執政的民進黨被認為是罷團背後的影武者，未料選前聲勢浩大的大罷免活動，隨著開票結果出爐而直接消聲，許多綠營人士大感同溫層太厚，而本周823罷免與公投案投票在即，賴清德總統仍舊喊出與公民同行，但社會氛圍卻不如726熱烈，甚至已傳出行政院人事將改組的風聲。
大罷免之後，相對友好民進黨的日本媒體撰文呼籲賴總統應進行朝野對話，政治大學外交系教授黃奎博認為日媒僅是對賴清德稍作提醒，並非對民進黨貼反對或退步的標籤，黃奎博進一步指出，大罷免失敗後，部分民眾的亡國感已從蔡英文總統時期的武力威逼，進展到現階段的中共滲透，罷免失敗也被導因於此，所以接下來到2026的九合一大選，朝野要和解並不容易。
823投票，賴清德除定調繼續與公民同行外，更呼籲支持者對核三重啟公投案投下反對票，只是社會氛圍在726後明顯翻轉，沉默多數不再沉默，加上美國關稅議題被批喪事喜辦、中南部風災的因應嚴重落拍，讓賴清德面臨重大的領導危機，接下來賴清德如何應對，823後將逐漸明朗。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
