影／大罷免二部曲剩4天 「葉霸」老師：沒罷掉他們但嚇到他們

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中民進黨市議員張家銨（右）、曾威（左）陪罷團人員掃街。記者黃寅／攝影
花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮今天下午到台中烏日「解顏總部」，為罷免中二選區立委顏寬恒掃街。她說，726從雲端掉下來，摔了一大跤，感覺很不真實，但是「我們沒罷掉他們，我們嚇到他們」她也認為周邊很多民眾展現關心周遭事物的態度，以及展現對國家有連結的感情，這不就是這次大罷免最重要的勝利嗎？

包括退役機師「鷹爸」徐柏岳、網紅四叉貓、曙光花蓮罷團下午都到「解顏總部」參加記者會，中三罷團發言人Connie也抱著小孩出席，一同高喊「拒絕貪污、同意罷免」及「罷免投同意、核三不同意」等口號。葉春蓮和民進黨市議員陳俞融、陳淑華、張家銨、曾威也一起登上車子陪同罷團車隊掃街。

陳俞融說，「葉霸」老師清晨5時就搭火車到台北，接著搭高鐵和徐柏岳一起參加新竹的場次，中午又抵達到中二選區替解顏罷團加油。周六就是投票日，剩下4天，罷免活動已走了一年的時間，是大家的堅持才能到現在。

葉春蓮說，726從雲端掉下來，摔了一大跤，感覺很不真實，生氣、憤怒不捨也感到悲傷。罷團這幾個月下來都很努力衝，看到罷團志工成長，看到氣勢，沒想到是這樣結束，「很大的震撼，很傷心、悲痛不甘願，大哭一頓兩頓沒關係，眼淚掉完後心思更清明」。

她說，我們沒罷掉他們，但是我們嚇到他們，也看到這次大罷免造成種種正面影響，如各地公民力量都站出來了，證明台灣人民對於民主自由的堅持，包括對台灣這塊土地的愛意，都會慢慢浮現出來，也嚇到了那些不做正事的立委。

中三罷團發言人Connie（中）也抱著小孩出席中二罷團的活動，並在現場一度落淚。記者黃寅／攝影
台中市民進黨市議員陳俞融（右）、陳淑華（左）陪「葉霸」老師葉春蓮一起為中二罷團掃街。記者黃寅／攝影
花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮（右四）今天下午到台中烏日「解顏總部」，為罷免中二選區立委顏寬恒掃街。記者黃寅／攝影
罷免

