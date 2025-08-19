羅明才服務處宣講 強調爭取建設、籲823投下不同意票

新北市立委羅明才今下午於服務處舉行宣講，呼籲支持者在823罷免投票中投下不同意票。他表示，自己從政30多年來始終心繫新店發展，強調爭取超過2000億元建設經費，為地方爭取交通、運動中心等各項建設。他批評罷免連署僅3萬多人，卻要推翻近13萬張、近六成支持的選票，「這公平嗎？」他直言，若施政不佳應交由下次選舉檢驗，而非以罷免為工具，「大罷免就是大中風」。

羅明才提到，新店鄉親在納莉颱風時展現愛心，合力送物資支援汐止，他強調自己只是代表民意，地方的進步與溫暖才是最珍貴的。他說，財劃法通過後能為地方爭取更多資源，並計畫推動安坑第二運動中心。他抨擊民進黨將罷免當成政治操作，呼籲支持者用選票再次告訴總統賴清德，「該認真拼經濟了」。

多位藍營地方人士與議員也到場聲援。新北市議員黃心華指出，羅明才長期協助地方建設，如今卻遭無端罷免，直言「726大失敗，正常人就該停手，卻還硬要推823」。他批評民進黨預算操作與能源政策失當，強調這場罷免只是轉移焦點。

國民黨立委王育敏則表示，羅明才從政30餘年，把青春奉獻給新店，為地方爭取包括普發現金等重要政策，「羅明才是新店的寶」。她呼籲支持者在823踴躍投下不同意票，力拚超過上次選舉得票，「要打臉罷團，也要打臉賴清德」。

里長也紛紛表態。有人強調羅明才爭取2000多億建設經費，值得繼續支持；也有人直言「823不同意罷免，就是一句話，拉票催票」。另有里長批評，民進黨在關稅政策上「已經弄得很慘」，如今推罷免只是在掩蓋無能。 國民黨立委王育敏（左）呼籲支持者在823踴躍投下不同意票，力拚超過上次選舉得票，「要打臉罷團，也要打臉賴清德」。記者張策／攝影

