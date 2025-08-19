快訊

葉霸、鷹爸合體挺罷免林思銘！喊話新竹鄉親：為台灣站出來

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
兩人呼籲把握最後關鍵的衝刺階段，力挺竹二到底。記者郭政芬／攝影
兩人呼籲把握最後關鍵的衝刺階段，力挺竹二到底。記者郭政芬／攝影

罷免倒數5天，葉霸和鷹爸今天一早前往民進黨新竹縣黨部，力挺竹二催票，並宣布號召志工機車隊。兩人當場打電話催票、站上宣傳機車齊呼口號 「新竹要光明，罷免林思銘」，呼籲把握最後關鍵的衝刺階段，力挺竹二到底。

「葉霸」葉春蓮今天穿著「台灣平安、同意罷免」，她表示，726罷免期間，許多罷免志工到花蓮支持，所凝聚的氣勢讓人感動，沒想到投票結果失敗，雖然前方阻礙重重，但罷團志工仍不放棄，繼續地走，現在他們要全力挺竹二。

葉春蓮說，立法委員叫做民意代表，所代表的就是人民，她提醒在場民眾，根據公民課本的教導，人民擁有選舉、罷免、創制、複決四項基本權利。然而，長期以來，民眾大多只行使了選舉權。她呼籲，現在是時候行使「罷免權」，將不適任的民意代表淘汰，以確保國家的穩定與光明未來。

退役空軍飛官綽號「台灣鷹爸」的徐柏岳表示，新竹年輕知識份子犯了一個錯，責任跟幸福有關：政治是你的責任，教養兒女也是你的責任，公民為了台灣站出來也是責任，負責任才能享有未來的幸福！「民主沒有任何放棄和妥協的空間」。

罷團「撕除惡銘」代表Annie表示，林思銘委員擔任國民黨立法院黨團書記長期間，為許多荒謬總預算提案背書，但自連署以來他卸下書記長一職，和其他明星罷區曝光低，使竹二較少被關注；因此特別請來葉霸和鷹爸，除了提振志工士氣外，更希望讓更多新竹鄉親知道竹二，了解罷免理由，進而認同並出門投同意罷免票。

葉霸和鷹爸今天也當場打電話催票、站上宣傳機車齊呼口號，台灣客家聯盟、台灣客社理事長陳彩仁及民進黨新竹縣黨公職也出席，會中共同宣布號召志工機車隊，明天下午3點將在竹北車掃，做最後的衝刺。

「葉霸」葉春蓮今天穿著「台灣平安、同意罷免」。記者郭政芬／攝影
「葉霸」葉春蓮今天穿著「台灣平安、同意罷免」。記者郭政芬／攝影
葉春蓮表示，雖然前方阻礙重重，但罷團志工仍不放棄，繼續地走，現在他們要全力挺竹二。記者郭政芬／攝影
葉春蓮表示，雖然前方阻礙重重，但罷團志工仍不放棄，繼續地走，現在他們要全力挺竹二。記者郭政芬／攝影
罷免倒數5天，葉霸和鷹爸今天一早前往民進黨新竹縣黨部，力挺竹二催票。記者郭政芬／攝影
罷免倒數5天，葉霸和鷹爸今天一早前往民進黨新竹縣黨部，力挺竹二催票。記者郭政芬／攝影
會中共同宣布號召志工機車隊，明天下午3點將在竹北車掃，做最後的衝刺。記者郭政芬／攝影
會中共同宣布號召志工機車隊，明天下午3點將在竹北車掃，做最後的衝刺。記者郭政芬／攝影

