第二波大罷免周六投票 7名國民黨立委罷免門檻一次看

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨立法院副院長江啟臣今天到東勢區，和台中市議員吳振嘉車隊掃街，宣傳反罷免。圖／江啟臣服務處提供
首波大罷免無一通過，第二波國民黨立委罷免案將於本周六與核三公投同日投票，中選會今公布罷免案投票人數及罷免門檻，7名國民黨立委罷免案投票人數為169萬4562人。以立法院副院長江啟臣罷免案為例，若同意票高於不同意票，且達25%、逾5萬2213人，即為通過。

根據公職人員選舉罷免法，若罷免案要通過，同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上（即25％），且有效同意票數多於不同意票數，反之將被否決。

根據中選會公布的投票門檻，新北市立委第十一選區羅明才罷免案，投票人數29萬9652人，25%是7萬4913人；新竹縣第二選區立委林思銘罷免案，投票人數23萬8499人，25%是5萬9625人。

南投第一選區立委馬文君罷免案，投票人數18萬4153人，25%是4萬6039人；南投第二選區立委游顥罷免案，投票人數19萬5068人，25%是4萬8767人。

此外，台中第二選區立委顏寬恒罷免案，投票人數30萬7742人，25%是7萬6936人；台中第三選區立委楊瓊瓔罷免案，投票人數26萬599人，25%是6萬5150人；台中第八選區立委江啟臣罷免案，投票人數20萬8849人，25%是5萬2213人。

游顥 大罷免 江啟臣 羅明才 林思銘 馬文君 顏寬恒 楊瓊瓔

