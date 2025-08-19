快訊

八炯寫「百萬網紅」他無端遭網暴 Cheap：過去半年是多可怕

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
百萬網紅Cheap也無端遭網暴，讓他大嘆「過去半年是多可怕」。本報資料照片
罷免大失敗後，「抗中網紅」閩南狼爆料戰友八炯納粹言論，以及統戰紀錄片涉抹紅YouTuber鍾明軒。百萬網紅Cheap臉書透露他也無端遭網暴，讓他大嘆「過去半年是多可怕」。

Cheap表示，八炯今年年初先是弄了一個造假影片，害慘鐘明軒，YouTuber們談到中國聞之色變，怕變成下一個鐘明軒。不久八炯再發文說會有一個百萬網紅會抹黑他，當天他因此收到一堆謾罵留言和私訊，質問他為什麼要抹黑八炯，原來是八炯的文章寫「這兩個禮拜內，會有一個百萬訂閱的網紅要來跳入抹黑我們的戰局了喔」，他反問，「所以我的名字叫做百萬網紅？」

統戰紀錄片曝光後，鍾明軒上傳影片說明該支影片是剪接過的。Cheap表示，原來八炯說的百萬網紅是鍾明軒，「你拿造假影片弄人家，他不能反擊？」

Cheap表示，罷免失敗後，閩南狼說當初的影片是惡意剪輯，就是為了陷害鍾明軒。鍾明軒被抹紅、每天被出征，承受巨大壓力，差點被逼死，「而當初抹他的人卻活得好好的，也沒人道歉」。大部分的人民，真的不想生活在這種持續性的對立和動盪中，我們要的不是沒完沒了的選舉、鬥爭，人還是會累的。

網友表示，「當時霸凌鍾明軒的，ㄧ堆都當作沒發生，沒一句道歉，有夠噁心」、「就是這樣才輸到脫褲」、「真的是純粹的惡意」、「追了好幾年鍾明軒，覺得他的心理素質非常強大，不過就是去大陸玩了，被瘋狂網暴好久好久，這種爛事還扛得住真的很厲害」、「造謠的人真的很可惡」。

