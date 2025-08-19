影／江啟臣、何欣純另類戰場第二天 分從東勢和豐原出發

罷免投票日接近，國民黨立法院副院長江啟臣和民進黨立委何欣純是兩黨下屆台中市長熱門參選人，江啟臣今天在東勢區車隊掃街，宣傳823罷免投下不同意票，何欣純今天從江啟臣本命區豐原出發，宣傳罷免投同意票，二人另類選戰今天進入第二天。

台中市第八選區立委江啟臣被提罷免，他今天在東勢區和國民黨台中市議員吳振嘉站在戰車上，沿途宣傳說，823倒數4天，請大家催票、拉票，823一起出門投下「不同意罷免」票！

江啟臣說，他今天再次回到東勢，向山城的鄉親懇託，8月23日一定要出門投下「不同意罷免」，讓他繼續為大家服務、守護豐原山城的發展與建設，繼續迎向幸福城。

民進黨立委何欣純昨天率民進黨台中市議會黨團等黨公職，開始台中環形山海屯民主大車掃活動，昨天早上從東勢區東聖宮出發，一連5天路到罷免國民黨立委的第二、三、八選區車隊掃街拜票，呼籲民眾823出來投下同意罷免票。

何欣純今天早上到豐原區，和民進黨台中市議員謝志忠在戰車上宣傳，從豐原區開到后里區，中八罷團領銜人廖芝晏也在車上一起呼籲大家投下罷免同意票，大車掃活動明天早上再從潭子區出發，進入中三選區。 民進黨台中市立委何欣純今天到豐原區，和台中市議員謝志忠車隊掃街宣傳罷免投票。記者游振昇／攝影

