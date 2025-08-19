快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

賴總統號召823公投投不同意 卓榮泰：珍惜每次投票並尊重結果

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。本報資料照片
行政院長卓榮泰。本報資料照片

兼任民進黨主席的總統賴清德喊出，核三重啟公投他將去投票，請大家一起投下「不同意票」。行政院長卓榮泰被問及是否會去投票，他說，選舉、罷免跟公投是憲法賦予人民重要且珍貴的法定權利，他珍惜每次的投票行為，藉此表達個人意見，並與全國人民共同展現人民意志。

卓榮泰指出，在核能議題上，核安會已啟動必須程序訂定安全檢查內容，台電公司會據此考量是否啟動漫長的安全體檢程序，這就是總統所說的「兩個必須」，還要秉持「三個原則」，包括核能安全、核廢料能處理、全民高度共識，「我珍惜且尊重投票結果，也更相信科學根據」。

此外，針對地方不滿一般性、計畫性補助款被刪，喊話中央儘快恢復，台中市長盧秀燕更因此在上周行政院會與卓榮泰當面唇槍舌戰。

卓榮泰說，中央跟地方應在政務推動或財務共同結構通力合作，今年中央政府總預算被立法院刪除高達2076億元，其中一般性預算已被刪減1439億元，還要求行政院自行刪減636億元，高度窒礙難行，在考量多項原則跟方法後決定酌減地方補助款，不僅減少中央部會衝擊，也請地方共體時艱。

卓榮泰表示，中央各部會和地方政府都因此產生財政困窘，因此行政院已在上周提出今年度中央政府總預算的追加預算案，金額達878億元多，也把立法院要求行政院自行刪除的636億元涵蓋在內，懇請立法院支持，藉此為中央預算執行困難解套，也不會讓地方財政結構出現執行難處。

罷免

延伸閱讀

蔣萬安籲童子賢組閣…卓榮泰酸言行脫離市政：不要急 慢慢學

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

國1苗縣造橋交流道今動土 卓榮泰：這是台灣區域發展具體實踐

相關新聞

賴總統號召823公投投不同意 卓榮泰：珍惜每次投票並尊重結果

兼任民進黨主席的總統賴清德喊出，核三重啟公投他將去投票，請大家一起投下「不同意票」。行政院長卓榮泰被問及是否會去投票，他...

羅明才罷免案同意票門檻7萬4913票 公投案新北350萬人具投票權

新北大新店選區立委羅明才罷免案8月23日登場，選委會今公布選舉人數29萬9652人，罷免同意票門檻是7萬4913票，且要...

823罷免戰 上演台中市長前哨戰

八二三罷免投票逼近，國民黨立法院副院長江啟臣昨與志工站路口，高舉「不同意罷免」字卡。民進黨立委何欣純則率多名綠營議員車隊...

823罷免投票 盧秀燕：投不同意票讓賴總統清醒「救國家」

台中市第二選區立委顏寬恒今晚回守沙鹿，舉辦「守護民主反惡罷」的團結之夜。市長盧秀燕定調，罷免投票不只是顏寬恒的事，還是一...

影／韓國瑜陪同羅明才掃街拜票 823投不同意罷免

823罷免投票即將登場，立法院長韓國瑜下午前往新店陪同陪立委羅明才掃街拜票做最後衝刺，呼籲選民823投下不同意罷免選票。

韓國瑜陪羅明才新店車掃 籲集中選票「投不同意」

823罷免投票進入最後倒數，新北市立委羅明才今由立法院長韓國瑜陪同，從羅明才服務處出發展開車隊掃街造勢。沿途支持者揮手高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。