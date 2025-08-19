快訊

羅明才罷免案同意票門檻7萬4913票 公投案新北350萬人具投票權

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北即時報導
立法院長韓國瑜（右）昨到新店陪立委羅明才（左）車掃做最後衝刺，呼籲選民823投下不同意罷免選票，沿途有不少支持者打氣。記者黃義書／攝影
立法院長韓國瑜（右）昨到新店陪立委羅明才（左）車掃做最後衝刺，呼籲選民823投下不同意罷免選票，沿途有不少支持者打氣。記者黃義書／攝影

新北大新店選區立委羅明才罷免案8月23日登場，選委會今公布選舉人數29萬9652人，罷免同意票門檻是7萬4913票，且要同意大於不同意票，罷免才算通過。同日舉行核三延役公投案，新北選舉人數有350萬1235人具投票權。

羅明才是八連霸立委，縱橫政壇30年，基層札根深，從政以來首遇罷免挑戰，他不敢輕忽，戰戰兢兢應戰。地方藍營評估，大新店是藍營優勢區，羅要挺過罷免考驗不難，而是面子之爭，要催出更多的不同意票，才算贏得漂亮。

立法院長韓國瑜昨天下午到新店陪羅明才車掃，明天晚上是盧秀燕登場，盧要陪羅明才車掃，藍軍總動員要拚出最大能量。

823罷免投票即將登場，立法院長韓國瑜昨到新店陪立委羅明才車掃衝刺。韓國瑜與羅明才一同比出不同意罷免手勢。記者黃義書／攝影
823罷免投票即將登場，立法院長韓國瑜昨到新店陪立委羅明才車掃衝刺。韓國瑜與羅明才一同比出不同意罷免手勢。記者黃義書／攝影

影／韓國瑜陪同羅明才掃街拜票 823投不同意罷免

韓國瑜陪羅明才新店車掃 籲集中選票「投不同意」

影／挺羅明才陪掃街 李四川：工程做的好要打掉沒道理

罷免最後倒數 羅明才：讓惡罷在823畫下句點

賴總統號召823公投投不同意 卓榮泰：珍惜每次投票並尊重結果

兼任民進黨主席的總統賴清德喊出，核三重啟公投他將去投票，請大家一起投下「不同意票」。行政院長卓榮泰被問及是否會去投票，他...

羅明才罷免案同意票門檻7萬4913票 公投案新北350萬人具投票權

新北大新店選區立委羅明才罷免案8月23日登場，選委會今公布選舉人數29萬9652人，罷免同意票門檻是7萬4913票，且要...

823罷免戰 上演台中市長前哨戰

八二三罷免投票逼近，國民黨立法院副院長江啟臣昨與志工站路口，高舉「不同意罷免」字卡。民進黨立委何欣純則率多名綠營議員車隊...

823罷免投票 盧秀燕：投不同意票讓賴總統清醒「救國家」

台中市第二選區立委顏寬恒今晚回守沙鹿，舉辦「守護民主反惡罷」的團結之夜。市長盧秀燕定調，罷免投票不只是顏寬恒的事，還是一...

影／韓國瑜陪同羅明才掃街拜票 823投不同意罷免

823罷免投票即將登場，立法院長韓國瑜下午前往新店陪同陪立委羅明才掃街拜票做最後衝刺，呼籲選民823投下不同意罷免選票。

韓國瑜陪羅明才新店車掃 籲集中選票「投不同意」

823罷免投票進入最後倒數，新北市立委羅明才今由立法院長韓國瑜陪同，從羅明才服務處出發展開車隊掃街造勢。沿途支持者揮手高...

