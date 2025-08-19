聽新聞
羅明才罷免案同意票門檻7萬4913票 公投案新北350萬人具投票權
新北大新店選區立委羅明才罷免案8月23日登場，選委會今公布選舉人數29萬9652人，罷免同意票門檻是7萬4913票，且要同意大於不同意票，罷免才算通過。同日舉行核三延役公投案，新北選舉人數有350萬1235人具投票權。
羅明才是八連霸立委，縱橫政壇30年，基層札根深，從政以來首遇罷免挑戰，他不敢輕忽，戰戰兢兢應戰。地方藍營評估，大新店是藍營優勢區，羅要挺過罷免考驗不難，而是面子之爭，要催出更多的不同意票，才算贏得漂亮。
立法院長韓國瑜昨天下午到新店陪羅明才車掃，明天晚上是盧秀燕登場，盧要陪羅明才車掃，藍軍總動員要拚出最大能量。
