823罷免戰 上演台中市長前哨戰

八二三罷免投票逼近，國民黨立法院副院長江啟臣昨與志工站路口，高舉「不同意罷免」字卡。民進黨立委何欣純則率多名綠營議員車隊掃街，從山城出發，連5天一路掃過屯區與海線。罷免戰役藍綠造勢，上演另類2026台中市長選舉前哨戰。

2026台中市長選戰藍綠都志在必得，市長盧秀燕為江啟臣站台反罷免，喊出「綠營想幹掉未來市長」，不過藍委楊瓊瓔基層實力雄厚，支持者點名參選，兩藍委的罷免不同意票，也被視為另類黨內初選。至於綠營，726、823罷免戰役都由何欣純操盤領軍，幾乎已篤定由何出馬。

江啟臣面臨罷免投票，除了拚不同意票數多過同意票數，也要展現地方實力。江啟臣昨與豐原區翁子里長連佳振、支持志工，眾人手拿「不同意罷免」字卡，站在豐原路口向鄉親懇託。江隨後趕往立法院開會，並接待墨西哥眾議院副議長率領的訪問團。

江啟臣說，反罷免很重要，立法院的工作也重要；人民要的是認真做實事、爭取建設、拚經濟，政府要顧民生，不要鬥爭。

楊瓊瓔也面臨罷免戰役，同樣被點名挑戰2026。政壇分析，楊經營扎實，服務遍及台中各區，過去藍營立委人數不多，藍營議員長年與楊合作，爭取建設經費，累積服務口碑；這次罷免投票過關難度高，楊陣營也力拚衝高不同意票「秀肌肉」。

何欣純昨起率民進黨中市議會黨團等黨公職，展開山海屯民主大車掃。車隊從東勢區東聖宮出發，一連5天穿梭台中立委第2、3、8選區，呼籲民眾823站出來投同意罷免票，走出台灣、台中的民主之路。

商品推薦